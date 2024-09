Ignacio Colombini habla sobre la falta de gol y envía mensaje a equipos de Liga Nacional

7

En cuanto al equipo lo veo muy bien. Ya se está dejando atrás esos malos resultados que nos pasaron en unas fechas atrás y ahora los resultados se están dando teniendo más confianza.

8

¿Tenías presión?

9

Sí, por ahí se me dio rápido el gol en la Copa y eso fue lo que me sacó más presión porque no se me estaba dando en la liga. Sabía que eso era cuestión de qué el equipo empezara a generar jugadas y que el gol iba a llegar.

10

¿Qué evaluación saca del equipo después de una vuelta, debido a que ya vivió una eliminación de Copa?

11

Lo que me dejó la primer rueda al estar más grande del país es que cada fin de semana se juegan partidos importantes, incluso hay equipos que juegan un partido aparte con Olimpia. Por ahí he visto hacen un doble esfuerzo y al siguiente fin de semana no lo hace. Eso quiere decir que tenemos que ser responsables y estando en Olimpia hay que estar al 100% porque no te permite relajarte un segundo.