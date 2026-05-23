El hondureño Kervin Arriaga logra la salvación con el Levante en LaLiga de España

El Levante logró mantenerse en la Primera División de España tras una dramática última jornada de LaLiga. A pesar de caer 2-1 frente al Real Betis, el conjunto donde milita el hondureño Kervin Arriaga consiguió el objetivo de salvarse del descenso gracias a los resultados registrados en otros estadios.

El equipo valenciano llegó a la fecha final con la presión de depender de sí mismo para continuar en la máxima categoría del fútbol español. Aunque no pudo sumar puntos ante el cuadro verdiblanco, los resultados de sus rivales directos terminaron favoreciendo al Levante en la lucha por la permanencia.

Con este desenlace, el Levante concluyó la temporada en la posición 16 de la tabla con 42 unidades, suficientes para asegurar su permanencia en LaLiga una campaña más. La salvación fue celebrada con enorme emoción por la afición granota luego de un campeonato lleno de dificultades y momentos complicados.

Los clubes que no lograron evitar el descenso fueron el RCD Mallorca, Girona FC y el Real Oviedo, equipos que la próxima temporada jugarán en la Segunda División de España tras no alcanzar los puntos necesarios para mantenerse en la élite.

Por su parte, Kervin Arriaga volvió a tener participación con el Levante en un encuentro de alta tensión. El mediocampista hondureño disputó todo el primer tiempo y durante su actuación recibió una tarjeta amarilla en medio de un partido bastante intenso y disputado.

El cierre positivo del Levante en el campeonato fue clave para lograr la permanencia. El conjunto azulgrana protagonizó una notable reacción en la recta final de la temporada, consiguiendo cinco victorias en sus últimos ocho partidos de LaLiga, resultados que terminaron marcando la diferencia en la tabla general.

Gracias a ese espectacular repunte, el equipo de Kervin Arriaga evitó el descenso y seguirá compitiendo entre los mejores clubes de España. Ahora, tras asegurar la categoría, el Levante comenzará a trabajar en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de no volver a sufrir en la pelea por la salvación.