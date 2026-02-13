Edwin Solani: "En el pasado cometí muchos errores"

Volver a anotar tiene un gran significado para el pequeño goleador, quien tuvo más de un año de sequía y en el Tiburón ha comenzando a rendir.

San Pedro Sula, Honduras. - Edwin Solani fue la figura del juego entre Marathón y Platense por la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Hondubet producto de su doblete en el estadio Olímpico.

¿Que se siente volver a celebrar un gol? La verdad que agradecido con Dios, por la bendición que me dio de poder anotar un doblete después de tanto tiempo de estar inactivo. Y bueno, Dios me honra de esta manera en un partido con un equipo grande como lo es Marathón.

Solani habló luego del encuentro que finalizó 2-2, recordó esos momentos grises de inactividad, además del nuevo rumbo en su vida con Dios y del motivo que lo llevó a no irse a Costa Rica.

¿Cómo te sentiste con Erick Puerto para este partido?

Es trabajo de la semana, creo que antes de enfrentar el partido pues miramos dónde podíamos sacarle provecho o ventaja al rival.

Creo que son movimientos que dentro de la semana que lo trabajamos, hicimos muy mucho énfasis sobre la defensa de Marathón y bueno, gracias a Dios se nos dio las dos anotaciones.

¿Es una revancha para vos?

Sí, como lo había dicho. Creo que el pasado fue algo de no tener continuidad, la verdad que siempre dije que quizá no era del agrado de la persona, pero bueno, estoy aquí en Platense con mucha humildad, lo afronto, con esas ganas, con esa revancha como lo decías y bueno, de aquí para adelante.

Y para los que decían que de repente ahora viene al Platense, ya va un jugador de caída, ¿Qué decís?

No, no, no tengo nada que decirle a ese tipo de personas o críticas, la verdad es que yo me caracterizo por ser un jugador trabajador, luchador y bueno, gracias a Dios es dentro de la cancha donde se miran los resultados.

C​​​​​on trabajo, como te decía, creo que la continuidad, tampoco es que voy a ser un titular indiscutible acá, pero creo que la oportunidad que me dé el profesor voy a voy a tratar de aprovecharlo, como decía antes el amigo por acá, es una revancha que tengo. Lo estoy afrontando con mucho compromiso, seriedad y humildad.

¿Qué pasa por tu mente cuando cae el primer gol y luego el segundo con ese cabezazo? Ya son 10 o 12 goles así...Más o menos...

Siento mucha alegría, la verdad que solo darle gracias a Dios, ya que me he encomendado mucho a Dios, me he acercado mucho a Él por todo lo que me ha tocado vivir y mucha emoción. Tenía más de un año de no anotar, prácticamente estar inactivo sin jugar y hoy Dios me bendice con estas dos anotaciones.

Dios le dado como un giro a tu vida o lo estás tratando de dar...

Sí, claro, claro. Creo que uno como joven comete muchos errores, la verdad. La verdad que lo digo públicamente, en el pasado cometí muchos errores.

Creo que no estaba enfocado como lo estoy ahora, pero creo que Dios siempre da esas segundas oportunidades, creo que si uno se corrige, hace las cosas de la mejor manera, lo hace bien, entonces cosas buenas le van a pasar a uno.

Como te digo, esta es una gran bendición. Yo siempre lo hablaba con mi familia que estar aquí en Platense es algo de Dios porque pude haberme ido fuera del país, como lo mencionaba antes para Costa Rica, pero creo que no estaba en las condiciones óptimas para poder ir a jugar ahí y bueno, opté por quedarme acá. Pude haber jugado en otro equipo de la liga, pero preferí quedarme en Platense.

¿En qué momento decidiste, en el primer gol, definir por la cocina de Jonathan Rougier?

Habían varias opciones, definir normal, picarla. Ya sé que el profesor Raúl Cáceres es uno de los técnicos que trabaja mucho la definición y él nos pide calma en el área, no desesperarnos. Entonces, ante la salida de Rougier, miré que achicó y abrió las piernas, entonces me decidí. No lo dudé, en lo que miré que abrió las piernas dije "por aquí la tiro".

Ese cambio que decidiste hacer, ¿Por qué fue? ¿Qué pasó?

Cuando no haces las cosas bien no puedes esperar que te sucedan cosas buenas, la verdad que creo que estaba un poco desenfocado de esto lo que era el fútbol, quizá por la misma frustración, la misma tristeza de estar inactivo, pero bueno, ahí es donde entra lo que dije, "tengo que hacer un cambio en mi vida, tengo que hacer las cosas correctamente". Y ahí voy bien, gracias a Dios, tratando de no caer y seguir por esa línea que gracias a Dios hoy dio fruto.

¿Estás sacando discipulado y todo eso?

Ahí estamos, clases con el líder de la iglesia y todo eso. Vamos por buen camino.

¿Qué consejo le das "Yío" Puerto que de repente pasa por un momento de frustración en ese tema de los goles?

Es un jugador muy extraordinario, creo que es de lo mejor que hay en el plantel. Lo hablaba con él, le dije que yo le iba a ayudar a anotar goles, ser un equipo dentro de la cancha. El primer gol, de hecho, él me da el pase. Entonces, hemos hablado que mantenga esa calma que sin duda alguna los goles le van a llegar.

¿Muchos pensaron que no ibas a celebrar los goles por respeto a tu exequipo?

Creo que la emoción, como te digo... Mucho tiempo sin anotar y creo que me ganó la emoción, pero igual las celebraciones fueron respetuosamente.