Edson Álvarez justifica derrota de México: “Tuvimos cosas en contra”

“Sí, bastantes conclusiones, no voy a venir acá a decir mentiras, estamos muy decepcionados, muy tristes por el resultado, simplemente no estuvimos a la altura, pero bueno, qué mejor que nos pase en este momento para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando”, expresó el Edson Álvarez.

La prensa mexicana le consultó a Edson cómo se pudo hacer un buen partido ante Alemania en amistoso y contra la Selección de Honduras se terminó sufriendo y perdiendo.

“Claramente, no es un secreto que acá tienes algunas cosas en contra, pero bueno, no vamos a buscar excusas, somos responsables de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer, este partido se pierde en gran porción por la actitud, no estuvimos a la altura con la actitud, ellos no ganaron por el simple hecho de correr y de querer un poco más, hay que aprender de esto y darle la vuelta”, dijo.

México deberá buscar la remontada el próximo martes en el estadio Azteca ante Honduras. Necesitará tres goles para ganar. Con un 2-0 habrá tiempo extra.