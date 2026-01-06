  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano

Conoce a los jugadores mejor cotizados en las diferentes ligas de Centroamérica, según Transfermarkt. El campeonato de Costa Rica arrasa frente a los demás países de la región

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 14:42
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
1 de 26

Conoce a los futbolistas mejor cotizados del fútbol centroamericano.

¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
2 de 26

25. Anthony Hernández, Liga Deportiva Alajuelense - 450 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
3 de 26

24. Alejandro Bran, Liga Deportiva Alajuelense - 450 mil euros.

 Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
4 de 26

23. Iván Anderson, Marathón - 450 mil euros.

 Foto: CD Marathón
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
5 de 26

22. Emanuel Hernández, Olimpia - 450 mil euros.

 Foto: El Heraldo
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
6 de 26

21. Edrick Menjívar, Olimpia - 450 mil euros.

 Foto: El Heraldo
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
7 de 26

20. Rudy Muñoz, Municipal - 500 mil euros.

Foto: CSD Municipal
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
8 de 26

19. Jesús Henestrosa, Municipal Liberia - 500 mil euros.

 Foto: Municipal Liberia
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
9 de 26

18. Allan Cruz, Herediano - 500 mil euros.

 Foto: Herediano
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
10 de 26

17. Cristopher Núñez, Cartaginés - 500 mil euros.

 Foto: Cartaginés
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
11 de 26

16. Antonio López, Xelajú - 500 mil euros.

 Foto: EFE
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
12 de 26

15. Jeison Lucumí, Liga Deportiva Alajuelense - 550 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
13 de 26

14. Óscar Santis, Antigua GFC - 600 mil euros.

Foto: Antigua GFC
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
14 de 26

13. Creichel Pérez, Liga Deportiva Alajuelense - 600 mil euros.

 Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
15 de 26

12. Alexis Gamboa, Liga Deportiva Alajuelense - 600 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
16 de 26

11. Warren Madrigal, Saprissa - 600 mil euros.

Foto: Saprissa
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
17 de 26

10. Washington Ortega, Liga Deportiva Alajuelense - 700 mil euros.

 Foto: El Heraldo
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
18 de 26

9. Marvin Loria, Saprissa - 700 mil euros.

 Foto: Saprissa
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
19 de 26

8. Brian Rubio, Herediano - 700 mil euros.

Foto: Herediano
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
20 de 26

7. Kenneth Vargas, Liga Deportiva Alajuelense - 750 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
21 de 26

6. Ronaldo Cisneros, Liga Deportiva Alajuelense - 750 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
22 de 26

5. Daniel López, Sporting FC - 750 mil euros.
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
23 de 26

4. Kenay Myrie, Saprissa - 800 mil euros.

 Foto: Saprissa
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
24 de 26

3. Santiago van der Putten, Liga Deportiva Alajuelense - 900 mil euros.

Foto: Alajuelense
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
25 de 26

2. Tomás Rodríguez, Saprissa - 1 millón de euros.
¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano
26 de 26

1. Randall Leal, Herediano - 1 millón de euros.

 Foto: DC United
Cargar más fotos