¡La liga tica arrasa! Los 25 jugadores más caros del fútbol centroamericano

Conoce a los futbolistas mejor cotizados del fútbol centroamericano.
25. Anthony Hernández, Liga Deportiva Alajuelense - 450 mil euros.
24. Alejandro Bran, Liga Deportiva Alajuelense - 450 mil euros.
23. Iván Anderson, Marathón - 450 mil euros.
22. Emanuel Hernández, Olimpia - 450 mil euros.
21. Edrick Menjívar, Olimpia - 450 mil euros.
20. Rudy Muñoz, Municipal - 500 mil euros.
19. Jesús Henestrosa, Municipal Liberia - 500 mil euros.
18. Allan Cruz, Herediano - 500 mil euros.
17. Cristopher Núñez, Cartaginés - 500 mil euros.
16. Antonio López, Xelajú - 500 mil euros.
15. Jeison Lucumí, Liga Deportiva Alajuelense - 550 mil euros.
14. Óscar Santis, Antigua GFC - 600 mil euros.
13. Creichel Pérez, Liga Deportiva Alajuelense - 600 mil euros.
12. Alexis Gamboa, Liga Deportiva Alajuelense - 600 mil euros.
11. Warren Madrigal, Saprissa - 600 mil euros.
10. Washington Ortega, Liga Deportiva Alajuelense - 700 mil euros.
9. Marvin Loria, Saprissa - 700 mil euros.
8. Brian Rubio, Herediano - 700 mil euros.
7. Kenneth Vargas, Liga Deportiva Alajuelense - 750 mil euros.
6. Ronaldo Cisneros, Liga Deportiva Alajuelense - 750 mil euros.
5. Daniel López, Sporting FC - 750 mil euros.
4. Kenay Myrie, Saprissa - 800 mil euros.
3. Santiago van der Putten, Liga Deportiva Alajuelense - 900 mil euros.
2. Tomás Rodríguez, Saprissa - 1 millón de euros.
1. Randall Leal, Herediano - 1 millón de euros.