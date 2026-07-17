Definido el árbitro para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre las selecciones de España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final.

Vinčić tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

La selección de Argentina busca su cuarto título en una Copa del Mundo y España la segunda, la única la ganó en el 2010.

El esloveno tendrá su cuarto partido en este Mundial 2026, antes dirigió en fase de grupos el Brasil ante Marruecos, luego Jordania contra Argeliay en dieciseisavos el México ante Ecuador.