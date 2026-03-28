Definidos cruces de octavos del torneo Clausura de Liga de Ascenso; cuatro descendidos

San Pedro Sula, Honduras.- Quedó en la historia la fase de grupos del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras, hoy se jugó la última jornada y de paso quedaron definidos los cruces de octavos de final.

En el grupo A el histórico Real Sociedad perdió 1-0 frente a Social Sol en Olanchito, pero aún así se metieron a la liguilla. Boca Juniors y los Comejamos también avanzaron.

Vida ya tenía asegurado su puesto y lo acompañará el Honduras Progreso, quien también será su oponente en la próxima etapa del campeonato en base a la posición de los arroceros frente al líder.

Pumas FC y Brasilia sorprendieron en el grupo C eliminando a los candidatos Parrillas One y Leones HT6, quienes fracasaron en su intento de ascender a primera.

En el grupo D, Santo Domingo Savio y Cruz Azul Opoa sellaron sus pasajes a la liguilla y lo hicieron de gran forma venciendo en el cierre a San Juan y Cuervos.

Atlético Independiente y AFFI Academia siguieron con las buenas costumbres, están nuevamente en la liguilla y llegarán con el pecho inflado a la etapa.

Estrella Roja, el vigente campeón del torneo Apertura, Arsenal Sao y Hondupino, fueron los mejores del grupo F en la primera etapa del campeonato y jugarán en la fiesta grande.

La liguilla buscará al rey del torneo Clausura que se medirá al monarca del Apertura, que fue Estrella Roja, para disputar la gran final donde el vencedor jugará en la primera división.

En caso que Estrella Roja logre alzar la copa nuevamente en el torneo Clausura logrará el boleto a la Liga Hondubet de forma automática.

Y Sampdoria, Marcala Jr, CD Real y Atlético Junior fueron los cuatro clubes que perdieron su categoría en la liga de plata, descienden a la Liga Mayor o tercera división de Honduras.​​

ÚLTIMA JORNADA 10: RESULTADOS COMPLETOS

GRUPO A

Boca Junior 5-0 Juventus

Social Sol 1-0 Real Sociedad

Roma FC 1-2 Sampdoria

GRUPO B

Estrella FC 1-4 Santa Rosa

Tela FC 1-3 Honduras Progreso

GRUPO C

Brasilia 2-1 Subirana

Pumas 2-0 Parrillas One

GRUPO D

Cruz Azul Opoa 4-1 San Juan

Cuervos FC 0-3 Domingo Savio

Oro Verde 3-1 Olimpia Occidental

GRUPO E

Atlético Independiente 1-0 FAS

Real Tegus 1-4 Piratas FC

AFFI Academia 5-0 Marcala Jr.

GRUPO F

Gimnástico 1-1 Arsenal SAO

San Rafael 0-0 Estrella Roja

Meluca FC 3-1 Hondupino

Descansaron: Leones HT6 y Vida

JUEGOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Domingo

Savio vs Cruz Azul Opoa

Piratas FC vs Arsenal SAO

Vida vs Honduras Progreso

Social Sol vs Hondupino

Atlético Independiente vs Real Sociedad

Boca Juniors vs Brasilia

Pumas FC vs San Juan

Estrella Roja vs AFFI Academia

DESCENDIDOS A LA LIGA MAYOR

1 = Sampdoria (Sonaguera)

2 = Marcala JR (Marcala)

3 = CD Real (Santa Bárbara)

4 = Atlético Junior (El Negrito).