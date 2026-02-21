Cristiano Ronaldo supera los 500 goles después de cumplir los 30 años

Arabia Saudí.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr saudí, sigue haciendo historia en el camino hacia la consecución de su gol 1.000 y superó los 500 goles después de cumplir los 30 años, tras firmar este sábado un doblete ante el Al Hazen Cristiano, que celebró el pasado 5 de febrero su cuadragésimo primer aniversario, parece empeñado en demostrar que la edad para él es un simple número más y ya suma más goles después que antes de cumplir la treintena.

Si hasta cumplir los 30 años la cifra goleadora del exjugador, entre otros, del Real Madrid, Manchester United o Juventus, se elevaba hasta las 463 dianas, desde que superó las tres décadas, el internacional luso contabiliza ya 501 tantos.

El portugués alcanzó las cinco centenas de tantos al abrir a los catorce minutos de juego el marcador para el Al Nassr al culminar con un potente y preciso remate cruzado un pase del francés Kingsley Coman. Un tanto al que inicialmente no dio validez el colegiado al entender que el portugués se encontraba en posición antirreglamentaria, pero las imágenes demostraron que el luso se encontraba perfectamente habilitado cuando recibió el balón.