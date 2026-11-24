Doha, Qatar.- La Selección de Costa Rica sufrió un duro golpe en sus aspiraciones mundialistas al caer 0-2 frente a Irlanda, resultado que deja a los centroamericanos contra las cuerdas y obligados a buscar su clasificación en la última jornada, cuando tendrán que enfrentarse a Brasil.
Los ticos llegaban a este compromiso con la necesidad de sumar después de haber empatado 2-2 frente a Tanzania en su primera presentación. Sin embargo, no lograron encontrar el camino para quedarse con los tres puntos y terminaron cediendo ante un combinado irlandés que aprovechó sus oportunidades.
Irlanda mostró contundencia y consiguió abrir el marcador por medio de Maxim Afonin, quien se encargó de darle ventaja a su selección y complicar todavía más el panorama para los costarricenses.
Con el resultado en contra, Costa Rica intentó reaccionar, pero se encontró con un rival que supo administrar su ventaja y mantener el orden para evitar que los centroamericanos pudieran meterse nuevamente en el partido.
La sentencia llegó con el tanto de Cillian Murphy, quien marcó el segundo gol de Irlanda y prácticamente liquidó las esperanzas de una remontada costarricense.
La derrota representa un duro revés para Costa Rica, que después de dos presentaciones solamente acumula un punto, producto de su empate frente a Tanzania y ahora tendrá que afrontar una verdadera final ante Brasil.
El panorama del Grupo I queda bastante apretado. Brasil lidera con seis unidades, Irlanda llegó a tres, mientras que Costa Rica y Tanzania permanecen con un punto cada uno. La última jornada será determinante para conocer quiénes consiguen avanzar a la siguiente ronda.
La Tricolor tendrá una misión complicada: enfrentarse a Brasil, una de las selecciones favoritas de la categoría, con la obligación de buscar un resultado que le permita mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.
Costa Rica todavía tiene posibilidades, pero ya no depende únicamente de sus propias fuerzas. El empate ante Tanzania y esta derrota frente a Irlanda han dejado a los dirigidos por Randall Azofeifa sin margen para otro tropiezo.
La clasificación se definirá en la última fecha y los costarricenses están obligados a dar el golpe ante la Canarinha para evitar una temprana despedida del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Próximo partido: Costa Rica vs. Brasil, viernes 27 de noviembre a las 8:00 AM.