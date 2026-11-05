Concacaf anuncia nuevo formato en fase de grupo para la Copa Oro 2027

Miami, Estados Unidos.- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció oficialmente un nuevo formato de competencia para la Copa Oro 2027, la cual presentará modificaciones en el desarrollo de la fase de grupos, aunque mantendrá el mismo número de selecciones participantes (16). El sorteo oficial para conocer los grupos y de igual forma el calendario de partidos y sus respectivos horarios, se realizará el próximo 8 de abril del próximo años.

Una de los cambios del torneo será el nuevo sistema de competencia en la fase de grupos. Aunque se mantendrán los 16 equipos participantes, los cuales serán distribuidos en dos grupos de ocho selecciones por cada lado. Con este formato, cada combinado nacional tendrá una mayor cantidad de partidos en la primera ronda, ahora serán cuatro y antes eran tres. Las ocho selecciones de cada grupo competirán bajo una misma tabla de posiciones y los cuatro mejores de cada sector conseguirán su boleto a los cuartos de final.