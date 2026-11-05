Concacaf anuncia nuevo formato en fase de grupo para la Copa Oro 2027

Miami, Estados Unidos.- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció oficialmente un nuevo formato de competencia para la Copa Oro 2027, la cual presentará modificaciones en el desarrollo de la fase de grupos, aunque mantendrá el mismo número de selecciones participantes (16).
El sorteo oficial para conocer los grupos y de igual forma el calendario de partidos y sus respectivos horarios, se realizará el próximo 8 de abril del próximo años.
Una de los cambios del torneo será el nuevo sistema de competencia en la fase de grupos. Aunque se mantendrán los 16 equipos participantes, los cuales serán distribuidos en dos grupos de ocho selecciones por cada lado.
Con este formato, cada combinado nacional tendrá una mayor cantidad de partidos en la primera ronda, ahora serán cuatro y antes eran tres. Las ocho selecciones de cada grupo competirán bajo una misma tabla de posiciones y los cuatro mejores de cada sector conseguirán su boleto a los cuartos de final.
Para la creación de los grupos, las 16 selecciones clasificadas serán distribuidas en ocho bombos, cada uno integrado por dos equipos, tomando como referencia el Ranking de Selecciones de Concacaf. Posteriormente, cada bombo aportará un equipo a cada uno a los dos grupos.
El presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, destacó la importancia de esta modificación y mostró su entusiasmo por lo que representará para el desarrollo del torneo.
"La Copa Oro es la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de nuestra región y estamos muy entusiasmados con lo que este nuevo formato aportará a la Fase de Grupos del torneo", expresó el dirigente.
Ahora la Copa Oro 2027 presentará una fase inicial más extensa, en la que las selecciones tendrán mayor actividad antes de comenzar la etapa de eliminación directa, en busca del título más importante de selecciones de la región.
El máximo torneo de selecciones de la región tiene previsto arrancar el 17 de junio de 2027, fecha en la que se disputará el partido inaugural, mientras que la gran final está programada para el 11 de julio.