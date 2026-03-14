Choloma empata con Juticala FC y sigue en zona de descenso

Choloma, Honduras.- Un empate 1-1 entre Choloma y Juticalpa fue lo que dejó el cierre de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. Ambos equipos comenzaron bien, pero el partido fue cayendo a tal grado de confirmarse con la igualada que no sirve de mucho a ninguno.

El partido comenzó electrizante, al minuto 5', Marco Tulio Aceituno puso el primero luego de una gran escapada anotó de tres dedos ante la salida de Enrique Facussé, quien fue una de las grandes novedades del 11 del Juticalpa. Muchos hacían al guardamante jugando bastquetbol.

Juticalpa no tardó en empatar y al minuto 9' Júnior Lacayo remató dentro del área, el balón pegó en el poste, luego se paseó por la línea de gol y Said Martínez dio el tanto por válido.

Con la empate, Choloma sumó ocho puntos y sigue último en la tabla actual del Clausura 2026, mientras que Juticalpa llegó a 10 y se ubica en el puesto 9.

Ya en la clasificación general, "Los Maquileros' no salen de la zona de descenso y solo tienen 19 unidades, a 5 del Victoria.