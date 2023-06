Choco Lozano se fue a Machu Picchu mientras la selección de Honduras viajó a disputar la Copa Oro 2023

En sus declaraciones, Elis aseguró que han existido actos de indisciplina al interior del grupo, además de supuestas excusas de ciertos jugadores que inventarían cosas para no asistir a las convocatorias de la “H”.

Uno de los jugadores que habrían sido señalados indirectamente por Elis, sería Anthony el “Choco” Lozano, quien se ha perdido varios llamados a la selección hondureña aduciendo problemas de lesiones y otros impases.

Además, las palabras del jugador del Burdeos, fueron respaldadas por Ramos: “No te diré si está Antony o no, claro que lo conozco desde hace tiempo, le tengo aprecio, pero solo saquemos cálculo de cuántas convocatorias hemos tenido desde hace años y a cuántas ha venido Antony. Ahí solo es de sacar cuentas y ver lo que se quiere y lo que no, en la mayoría él no ha venido por una u otra razón”, argumentó.