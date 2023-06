Gerente de la Selección de Honduras habla sobre Denil Maldonado y la ausencia del Choco previo a amistosos

Además, el directivo explicó la situación en la que se encuentra la convocatoria o no de jugadores que no están en la nómina del técnico Diego Vázquez.

”Todo parte de una convocatoria inicial, uno quiere que estén todos y no que se estén dando este tipo de problemas que por una u otra razón no estará un jugador y eso incomoda en el grupo. No es normal que esté pasando”.

”No te diré si está Antony o no, claro que lo conozco desde hace tiempo, le tengo aprecio, pero solo saquemos cálculo de cuántas convocatorias hemos tenido desde hace años y a cuántas ha venido Antony. Ahí solo es de sacar cuentas y ver lo que se quiere y lo que no, en la mayoría él no ha venido por una u otra razón”

Ambiente en el grupo

”Muy bien y eso me alegra, los que están aquí son los que importan, los que no están se puede decir cualquier cosas. El staff de dar todo por ellos y no desgastarnos por si este vino o no. Tenemos un semestre cargado y ojalá que los que estén aquí se ganen un puesto y así no extrañar a uno que no esté”.