Canadá amarga a Guatemala y pone un pie en semifinales de Nations League

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La selección de fútbol de Canadá venció este viernes por 1-3 a su similar de Guatemala en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, un resultado que acerca al conjunto norteamericano a las semifinales del torneo regional.

El encuentro, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como 'El Trébol', en el suroeste de la capital guatemalteca, estuvo marcado por la contundencia ofensiva del cuadro canadiense durante la primera mitad y por los desajustes defensivos de la escuadra local dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena.

Además del pase a la fase final del torneo regional, la eliminatoria otorga la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala llegó a esta ronda tras avanzar en el Grupo B de la Liga A, donde superó en la tabla a selecciones como Surinam, El Salvador y Jamaica. Por su parte, Canadá accedió directamente a los cuartos de final debido a su posición en el escalafón de la Concacaf.