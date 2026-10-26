Blackjack para principiantes: cuándo pedir, plantarse, doblar o dividir

El blackjack, ese clásico que siempre está de moda, se juega acercándose a 21 sin pasarse, y las cuatro decisiones básicas son pedir, plantarse, doblar o dividir. La elección correcta depende de dos cosas: la suma de las cartas propias y la carta visible del crupier. Los principiantes pueden apoyarse en la estrategia básica, un conjunto de reglas matemáticas que reduce la ventaja de la casa a menos del 1% .



Y es que hay una escena que se repite cada vez que alguien participa en una mesa de blackjack online : llegan las cartas, el crupier mira, y el principiante se queda con la mano congelada sin saber si pedir o quedarse quieto. No es vergüenza. Es que nadie nace sabiendo esto. Y como nadie nace sabiendo, acá va una guía para no quedarse en blanco.

El valor de las cartas: lo primero que hay que tener claro

Antes de decidir cualquier cosa, hay que saber cuánto suma cada carta . Las del 2 al 10 valen su número, simplemente. Las figuras (jota, reina y rey) valen todas 10. Y el As tiene lo suyo: puede valer 1 u 11, lo que más le convenga a la mano en ese momento.



Esa doble personalidad del As es la que hace que el juego no sea tan mecánico. Si alguien tiene un As y un 6, puede contar 7 u 17. Lo normal es contar 17, porque está más cerca de 21. Pero si después pide carta y sale un 10, la mano se pasa con el As valiendo 11, así que el As pasa a valer 1 automáticamente y la suma queda en 17 de nuevo. Un vaivén que al principio desconcierta, pero que se vuelve natural con la práctica.

Pedir carta: cuándo sí y cuándo no

Pedir es recibir una carta más. Es la jugada natural cuando la mano no llega a 17 y el crupier muestra una carta fuerte.



Si la suma es 8 o menos, se pide sin pensarlo. No hay riesgo real de pasarse y siempre hay margen para mejorar. Entre 12 y 16, la cosa cambia según lo que muestre el crupier. Si muestra una carta baja (del 2 al 6), conviene plantarse y dejarlo que se arriesgue. Si muestra 7 o más, toca pedir .



El caso del 16 es el que más dudas genera. Es una mano floja, pero pedir conlleva un riesgo alto de pasarse. La estrategia básica recomienda pedir si el crupier muestra 7 o más, y plantarse si muestra 2 a 6 .

Plantarse: la jugada conservadora que a veces salva

Plantarse es quedarse con lo que uno tiene. Suena aburrido, pero es la decisión correcta en más situaciones de las que parece.



Con 17 o más, siempre se planta. No hay discusión . Incluso con un 17 blando (es decir, con As valiendo 11), lo habitual es plantarse, aunque algunas variantes obligan al crupier a pedir en esa situación .



La razón es sencilla: pasarse de 21 es perder automáticamente, sin importar lo que haga el crupier después . Por eso, cuando la mano ya está cerca del límite, no tiene sentido arriesgar.

Doblar: la jugada que más rédito da

Doblar es una de las jugadas más rentables del blackjack. Se duplica la apuesta original y se recibe exactamente una carta más . Solo se puede hacer con las dos primeras cartas.



La ocasión ideal es cuando la mano suma 10 u 11 y el crupier muestra una carta débil. Ahí la probabilidad de sacar una carta alta y acercarse a 21 es considerable .



Un caso concreto: mano de 10 contra un 6 del crupier. Doblar es la jugada matemáticamente correcta. La ventaja de la casa se reduce bastante en ese tipo de situaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dividir: cuando el par pide separarse