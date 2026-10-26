Blackjack para principiantes: cuándo pedir, plantarse, doblar o dividir

El blackjack, ese clásico que siempre está de moda, se juega acercándose a 21 sin pasarse, y las cuatro decisiones básicas son pedir, plantarse, doblar o dividir. La elección correcta depende de dos cosas: la suma de las cartas propias y la carta visible del crupier. Los principiantes pueden apoyarse en la estrategia básica, un conjunto de reglas matemáticas que reduce la ventaja de la casa a menos del 1% .
Y es que hay una escena que se repite cada vez que alguien participa en una mesa de blackjack online: llegan las cartas, el crupier mira, y el principiante se queda con la mano congelada sin saber si pedir o quedarse quieto. No es vergüenza. Es que nadie nace sabiendo esto. Y como nadie nace sabiendo, acá va una guía para no quedarse en blanco.
El valor de las cartas: lo primero que hay que tener claro
Antes de decidir cualquier cosa, hay que saber cuánto suma cada carta. Las del 2 al 10 valen su número, simplemente. Las figuras (jota, reina y rey) valen todas 10. Y el As tiene lo suyo: puede valer 1 u 11, lo que más le convenga a la mano en ese momento.
Esa doble personalidad del As es la que hace que el juego no sea tan mecánico. Si alguien tiene un As y un 6, puede contar 7 u 17. Lo normal es contar 17, porque está más cerca de 21. Pero si después pide carta y sale un 10, la mano se pasa con el As valiendo 11, así que el As pasa a valer 1 automáticamente y la suma queda en 17 de nuevo. Un vaivén que al principio desconcierta, pero que se vuelve natural con la práctica.
Pedir carta: cuándo sí y cuándo no
Pedir es recibir una carta más. Es la jugada natural cuando la mano no llega a 17 y el crupier muestra una carta fuerte.
Si la suma es 8 o menos, se pide sin pensarlo. No hay riesgo real de pasarse y siempre hay margen para mejorar. Entre 12 y 16, la cosa cambia según lo que muestre el crupier. Si muestra una carta baja (del 2 al 6), conviene plantarse y dejarlo que se arriesgue. Si muestra 7 o más, toca pedir .
El caso del 16 es el que más dudas genera. Es una mano floja, pero pedir conlleva un riesgo alto de pasarse. La estrategia básica recomienda pedir si el crupier muestra 7 o más, y plantarse si muestra 2 a 6 .
Plantarse: la jugada conservadora que a veces salva
Plantarse es quedarse con lo que uno tiene. Suena aburrido, pero es la decisión correcta en más situaciones de las que parece.
Con 17 o más, siempre se planta. No hay discusión . Incluso con un 17 blando (es decir, con As valiendo 11), lo habitual es plantarse, aunque algunas variantes obligan al crupier a pedir en esa situación .
La razón es sencilla: pasarse de 21 es perder automáticamente, sin importar lo que haga el crupier después . Por eso, cuando la mano ya está cerca del límite, no tiene sentido arriesgar.
Doblar: la jugada que más rédito da
Doblar es una de las jugadas más rentables del blackjack. Se duplica la apuesta original y se recibe exactamente una carta más . Solo se puede hacer con las dos primeras cartas.
La ocasión ideal es cuando la mano suma 10 u 11 y el crupier muestra una carta débil. Ahí la probabilidad de sacar una carta alta y acercarse a 21 es considerable .
Un caso concreto: mano de 10 contra un 6 del crupier. Doblar es la jugada matemáticamente correcta. La ventaja de la casa se reduce bastante en ese tipo de situaciones.
Dividir: cuando el par pide separarse
Dividir se aplica cuando las dos primeras cartas son un par —dos ochos, dos ases, dos sietes—. Se separan en dos manos independientes, cada una con su propia apuesta .
No todos los pares se dividen igual. La regla de oro es clara: siempre dividir ases y ochos; nunca dividir dieces ni cincos .
Los ases se dividen porque cada uno tiene potencial de convertirse en blackjack. Los ochos, porque un 16 es una mano terrible y dividirlos da dos oportunidades de mejorar. Los dieces, en cambio, ya suman 20, que es una mano excelente; dividirlos sería desperdiciar una buena posición. Y los cincos suman 10, una mano ideal para doblar, no para dividir.
¿Qué pasa si me paso de 21?
Se pierde la apuesta automáticamente, sin importar lo que haga el crupier después . Por eso conviene ser prudente con las manos que ya están cerca del límite.
¿Puedo doblar después de dividir?
Depende de las reglas de la mesa. Algunas variantes lo permiten; otras no. Conviene revisar las condiciones antes de sentarse .
¿El crupier decide si pide o se planta?
No. El crupier sigue una regla fija: pide con 16 o menos y se planta con 17 o más. No tiene margen de decisión .
Y si algo queda claro después de todo esto, es que el blackjack no es cuestión de suerte ni de corazonadas. Es un juego de decisiones que se aprenden con la práctica y hay que jugar de forma responsable, teniendo clara la inversión inicial. Con saber cuándo pedir, cuándo plantarse, cuándo doblar y cuándo dividir, ya se juega con bastante criterio. El resto es maña, paciencia y no dejarse llevar por las ganas de recuperar lo perdido.