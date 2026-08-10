Barcelona rechaza oferta del París Saint-Germain por Ferran Torres

Barcelona, España.- El FC Barcelona ha rechazado la primera oferta de 40 millones de euros fijos y 10 en variables del PSG por el delantero Ferran Torres, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación. Las conversaciones entre ambos clubes continúan y el objetivo de todas las partes es alcanzar un acuerdo lo antes posible, pues el futbolista está citado para iniciar la pretemporada con el conjunto catalán este miércoles.

El atacante de Foios (Valencia), autor del gol con el que España se proclamó campeona del mundo este verano, termina contrato el 30 de junio de 2027 y desea unirse al proyecto entrenado por Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador. Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero azulgrana con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias 'Raphinha'.