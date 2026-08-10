Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia, recibe su recompensa luego de rechazo en EEUU

Artan ya se convirtió en el primer somalí en arbitrar una final de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), antes de recibir el premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF, y ahora será el primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa del Viejo Continente: "Este será mi primer partido en Europa. Vivir aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es genial".