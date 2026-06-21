Argentina, Francia y Noruega van por el boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad de la segunda jornada del Mundial 2026 este lunes 22 de junio, con cuatro apasionantes partidos, donde Argentina, Francia y Noruega tienen grandes chances de avanzar a la siguiente ronda. El balón comienza a rodar en punto de las 11:00 de la mañana, hora hondureña, cuando la Selección de Argentina se vea las caras contra su similar de Austria en el Dallas Stadium de Texas.

Los argentinos van por su segunda victoria del campeonato con un Lionel Messi que viene de anotar un hat-trick contra Argelia en su primer partido, igualando la marca de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 anotaciones.

Pero enfrente estará la Austria del Ralf Rangnick, técnico alemán creador de "gegenpressing", sistema táctico donde un equipo, tras perder la posesión del balón, ejerce una presión intensa e inmediata sobre el rival, estrategia que le dio resultados para ganar su primer partido del grupo contra Jordania.

Seguidamente, a las 3:00 de la tarde, la Francia de Kylian Mbappé afrontará su segundo partido del Grupo I ante Irak. La estrella del Real Madrid llega en buena forma después de anotar un doblete contra Senegal y ponerse a un solo gol de igualar a Ronaldo Nazario, mientras que Irak buscará sumar algún punto que les permita seguir en carrera.

Unas horas después, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo uno de los partidos más parejos de este campeonato mundial, con el choque entre Noruega y Senegal. Haaland marcó sus dos primeros goles en una Copa del Mundo, pasándole por encima a una débil Irak. Por su parte, los africanos fueron ampliamente superados por Francia en el debut e intentarán sumar los tres puntos para igualar a Noruega en el segundo lugar de la tabla.