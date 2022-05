Arboleda: ‘‘Parece dictadura, hacen las cosas mal y todo el mundo se tiene que quedar callado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Parece que estuviéramos en una dictadura, (los árbitros) hacen las cosas mal y todo el mundo se tiene que quedar callado, nos sentimos perjudicados por el arbitraje’’, declaró el delantero de Olimpia, Yustin Arboleda, tras quedar eliminado en semifinales ante Motagua.



Para el colombiano Arboleda, este calificativo es preciso después de argumentar que Olimpia fue afectado por el arbitraje a lo largo del Clausura y que “es prohibido protestar en contra de los silbantes.‘

‘Quedamos fuera porque lastimosamente así es el fútbol, más allá de las cosas que pasan en el campo, hay situaciones que vienen pasando, no solamente en este partido, lo venimos viviendo en el transcurso del torneo. Ya no podemos hablar porque parece que estuviéramos en una dictadura, (los árbitros) hacen las cosas mal y todo el mundo se tiene que quedar callado, nos sentimos perjudicados por el arbitraje’’, declaró el cafetalero a Mi Pasión HN.

Arboleda sustentó sus declaraciones exponiendo alguno de los casos que los dejaron fuera de la final por errores de los silbantes.



‘‘En la jugada del gol es un tiro de esquina inexistente que ve el árbitro y ahí nos marcan. En el partido anterior nos anulan un gol que no es falta, nos cometen un penal y no lo pitan. Los árbitros se hacen los enojados y el jugador no les puede decir nada. Los de la Comisión salen a respaldarlos cuando realmente le están haciendo un daño. Salimos incómodos, muy molestos’’, expuso.

Esta reacción ocurrió después de que Motagua eliminara 2-1 a Olimpia de las semifinales de la Liga Nacional.



