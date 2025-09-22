Antonio Fofirca, el hombre con prisa del MMA

Desde que debutara en las MMA, Antonio “El Diamante” Fofirca ha demostrado que no está para rodeos. Todas sus peleas hasta ahora han terminado en el primer asalto. Su primer combate apenas duró 11 segundos, lo que tardó en conseguir un KO técnico. En su otro triunfo hubo más trabajo, necesitando 1 minuto y 26 segundos para ganar por sumisión (heel hook). En un deporte donde la paciencia es una virtud, Fofirca ha convertido la urgencia en su carta de presentación.

¿Quién es Antonio Fofirca?

Antonio Cofrut Fofirca, conocido en las apuestas deportivas de Betfair como “El Diamante”, ha irrumpido con fuerza en la escena profesional. Rumano afincado en España, su estilo es agresivo, decidido, y con intención de acabar los combates tan pronto como sea posible, por ahora. Con cada pelea, refuerza la sensación de estar ante un luchador que pretende ir directo al grano. WOW 18, celebrado en abril de 2025 en Sevilla, fue su debut. Allí, Jesús Basco sucumbió por nocaut técnico en 11 segundos contra Fofirca, sorprendiendo a las apuestas MMA. Esa fue su presentación como profesional, que hacía presagiar que el reloj no era su mejor amigo, pero sí su aliado. En septiembre del mismo año, en la WOW 22 en Madrid, volvió a dejar claro que los combates largos no son lo suyo. Sometió a Erasmo Silva con un heel hook en apenas un minuto y 26 segundos después de sonar la campana. Otra vez, primer asalto. Otra vez, victoria contundente.

Más allá del cronómetro

Ser rápido no es suficiente si no se cuenta con la técnica, la mentalidad y la resistencia para escalar. Y en ello Fofirca parece que no va nada mal. Viene del circuito amateur con resultados destacados, lo que le ha permitido afinar su arsenal con golpes de poder, transiciones al suelo y sumisiones; además de acostumbrarse a pelear bajo presión. Su gimnasio, su equipo, su disciplina, todos parecen alineados con un solo objetivo, optimizar cada instante dentro de la jaula. Además, su estilo tan agresivo llama la atención del público: la audiencia quiere luchadores que no especulan ni esperan, sino que proponen, avanzan, presionan y buscan terminar lo antes posible. Fofirca aporta espectáculo, algo que inevitablemente lo vuelve mediático. Cada "primer asalto" provoca expectación.

El futuro