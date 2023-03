Ángel Villatoro, el goleador de 17 años que destaca en Potros del Olancho FC

Tiene cara de niño, pero en la cancha es todo un hombre. “Con los defensas del España es con los que más guerra me doy, Montes y Devron no son muy técnicos, pero pegan duro y nos damos con todo”, dice con una sonrisa el nacido en San Francisco de Becerra, Olancho.

Aunque no fue parte del proceso Sub-20, su condición de “9” con mejor recorrido entre los elegibles le da facultades para soñar con que Luis Alvarado lo lleve a Indonesia.

“Estar en el Mundial es un anhelo. Sueño mucho con estar en la Selección, no solo en la Sub-20, también en la mayor”, cuenta quien se deja ver un tatuaje que anda en el cuello; “muchos no creen que todavía no tengo tarjeta de identidad porque me miran grande (risas)”, comparte el jugador que será mayor de edad el Día de la Independencia, el 15 de septiembre.