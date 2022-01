Fernando Mira: "El equipo quería hacer las cosas, pero mentalmente estaba muy lento"

DANLÍ, HONDURAS.- El Vida visitó a la UPNFM en el estadio Marcelo Tinoco, pero los cocoteros no pudieron mantener la ventaja y se conformaron con un empate 1-1 en esta primera fecha.



Fernando Mira, el estratega del cuadro de La Ceiba, no salió nada contento con el accionar de sus dirigidos en este debut en el torneo Clausura, dónde comenzaron ganando.

"Entramos muy bien al partido con jugadas, pero nos faltó definir y siento que fue con mucha lentitud; poca agresividad, eso no me gusta de mis jugadores, tienen que cambiar y ser más ofensivos. Técnicamente somos buenos y necesito un cambio de mis jugadores y así vamos por buen camino".



El técnico de los cocoteros fue directo y aseguró que su objetivo era poner llevarse la victoria de esta visita al estadio Marcelo Tinoco.



"No lo esperábamos y peor con lo que sucedió en el juego, siempre pensé que nos llevaríamos los tres puntos y solo uno se lleva de acá".



"El equipo quería hacer las cosas, pero mentalmente estaba muy lento y vamos a trabajar para que las cosas nos salgan mejor el domingo".



Sobre el debut de uno de los refuerzos, el portugués se sintió muy conforme con lo observado. "Me parece que jugaron bien, Blasco debutó y lo hizo bien".



Y en los aspectos que se debe mejorar ya pensando en el próximo partido que les espera en la segunda fecha. "Hay que pensar en ser más rápido dentro de la cancha y tomar decisiones buenas".

