Humberto Rivera: "Creemos que ya es momento de salir campeones"

El técnico de los Potros no pierde la ilusión de que su equipo consiga el título que le dé medio boleto para pelear por ascender a Primera División.

OLANCHO, HONDURAS.- El estratega de los Potros del Olancho FC, Humberto Rivera, considera que ya es tiempo para que el club salga campeón del Ascenso. La presidencia, directivos, cuerpo técnico y jugadores han hecho lo necesario para llevar al equipo hasta la última instancia del torneo, donde solo queda por disputar la final de vuelta ante el Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Breve Vargas.

"Creo que ya es tiempo para que Potros de el paso definitivo. Este ha sido un proyecto en el que se ha trabajado con jugadores jóvenes y al final los resultados se fueron dando…Logramos crear un equipo competitivo, perdiendo solamente dos juegos en el campeonato y creemos que ya es momento de salir campeones", declaró Rivera.

Rivera es consciente que no sacar ventaja en el partido de ida jugado en casa afectó anímicamente al grupo, específicamente por el penal errado por el jugador Carlos Castellanos al minuto 73 que pudo haberle dado la victoria a Olancho.

"En el aspecto anímico afectó el no poder sacar ventaja de local, pero ya se habló con los jugadores y se dejó en claro que no hay que desconcentrarnos o pensar en el pasado. Lo que hay que decir es que somos de la misma ciudad, por lo que jugar de visitante no sería diferente, sentiríamos el mismo ambiente. Estoy seguro que será un partido muy disputado", recalcó.

"Somos una institución con la capacidad de competir, y de lograr el ascenso lo vamos a demostrar en primera división", concluyó.

La final de vuelta se juega este sábado 18 de diciembre en el estadio Juan Ramón Breve Vargas de la ciudad de Juticalpa, hogar del Juticalpa FC, a las 7:00 PM, donde los dirigidos por Beto Rivera esperan llevarse la copa a casa de una vez por todas.

