Fiscalía de Francia pide multa para Benzema por extorsión

VERSALLES, Francia.- El tribunal francés que atiende el caso de presunta extorsión que involucra al delantero Karim Benzema, del Real Madrid, y otros cuatro acusados dará su veredicto el 24 de noviembre.



Benzema, quien niega las acusaciones, no compareció esta semana en las tres jornadas de un juicio en Versalles que culminó el viernes. El atacante de 33 años es acusado de complicidad en un presunto intento de extorsión de 2015 a su compañero en la selección de Francia, Mathieu Valbuena, en relación con un video de contenido sexual que se cree fue robado de su celular.



La fiscalía solicitó que Benzema reciba una multa de 75.000 euros (87.000 dólares), la máxima cantidad permitida por el cargo, y se le dé una pena suspendida de 10 meses de prisión en caso de que sea hallado culpable. La ley permite un máximo de cinco años tras las rejas.



Los otros cuatro acusados fueron enjuiciados por cargos de intento de extorsión.



En sus argumentos de cierre el viernes, la defensa trató de subrayar que la mayoría de los acusados no mostró una intención de extorsionar y amenazar a Valbuena.



En la vista del miércoles, Valbuena declaró que Benzema le dijo que “hay un video, muy caliente”, cuando se encontraron en la concentración de Francia en Clairefontaine en octubre de 2015. También le comentó que tenía un amigo que podía ayudarlo “a resolver tu problema”, sostuvo Valbuena.



Valbuena subrayó que Benzema “nunca me habló de dinero”, pero que se sobreentendía que habría que pagar por la ayuda de su amigo.



“Y no estamos hablando de entradas para un partido”, agregó. “Estas cosas nunca se hacen gratis”.



En una llamada posterior grabada por la policía, Benzema habló de la conversación con su amigo Karim Zenati. Ambos se conocían desde la infancia. Zenati estuvo preso por robo y venta de drogas, y cuando fue liberado, Benzema lo contrató como su asistente.



En la grabación, que fue escuchada en el juzgado durante la semana, Benzema afirma que le había dicho a Valbuena que “si quieres que el video sea destruido”, debería contactar a Zenati, sin hablar con la policía, con abogados ni con nadie.



“Le di mi palabra de que no hay copias”, se escucha decir a Benzema.



El técnico Didier Deschamps expulsó de la selección a Benzema cuando fue imputado en el asunto y el ariete no estuvo en el Campeonato Europeo de 2016 ni en la Copa Mundial de 2018, ganada por Francia.



Deschamps lo volvió a llamar con miras a la Euro 2020 y ha sido titular en 11 partidos de Les Bleus en 2021.