UEFA modifica reglamento de Euro 2020 ante pandemia

GINEBRA, SUIZA.- Las selecciones afectadas por casos de COVID-19 o cuarentenas en la Eurocopa tendrán un espacio de 48 horas para que se reprogramen sus partidos y así incorporar nuevos jugadores, informó el martes la UEFA.



El máximo organismo del fútbol europeo publicó reglas adicionales para el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio, destacándose el incremento de la lista de jugadores — de los tradicionales 23 a 26 — en medio de la pandemia de coronavirus.



La Euro 2020 escenificará 51 partidos en 31 días y dispondrá de escasos días para reponer partidos postergados. Los duelos se jugarán en la fecha prevista si cada selección cuenta disponible con un mínimo de 13 jugadores, incluyendo un arquero.



La UEFA señaló que los compromisos de las selecciones con menos de 13 jugadores podrían ser “reprogramados en las siguientes 48 horas de la fecha del partido correspondiente” y posiblemente en una sede distinta.



“Todo jugador adicional que sea convocado para cumplir con el mínimo de 13 jugadores precisará que se retire un número equivalente de jugadores de la lista de 26 jugadores", dijo la entidad rectora.



Como última opción, se dará por perdido 3-0 el partido del seleccionado responsable de que el mismo no se pudo disputar. Además, la federación nacional afrontará sanciones disciplinarias por parte de la UEFA.



Las medidas de emergencias se asemejan a las aplicadas por la UEFA durante esta temporada en sus torneos de clubes y la Liga de Naciones, las cuales fueron ratificadas en varias instancias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



Ucrania y Noruega sufrieron derrotas 3-0 en la Liga de Naciones el año pasado a causa de inconvenientes por la pandemia. La selección de Ucrania tuvo que cumplir una cuarentena ordenada por las autoridades sanitarias en Suiza. El equipo de Noruega no pudo viajar a Rumania tras una decisión de sus propias autoridades sanitarias.



La Euro 2020 se realizará con la participación de 24 equipos en 11 ciudades repartidas en Europa, con un mínimo de 25% en el aforo de los estadios para todos los partidos.



Dublín fue eliminada como sede el mes pasado por la UEFA, luego que las autoridades de Irlanda no pudieron garantizar una cifra específica de aficionados en los partidos. Además, Bilbao reemplazó a Sevilla como sede en España.