Con doble personalidad, EEUU recibe a Costa Rica

COLUMBUS, EUA.- La selección de Estados Unidos se asemeja a la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y ello dificulta la misión de pronosticar qué exhibirá este miércoles por la noche, en su partido de la eliminatoria mundialista frente a Costa Rica.



El domingo, durante su derrota por 1-0 en Panamá, los estadounidenses lucieron tan inmóviles como un barco anclado frente al Canal.



“Es realmente decepcionante ver este equipo, especialmente porque no estamos jugando tan bien como podríamos”, reconoció el lateral izquierdo Antonee Robinson, quien no emprendió ese viaje por las restricciones que hay en Gran Bretaña con motivo de la pandemia. “Fue frustrante tener que mirar, sin que pudiera ayudar”.



En cambio, la selección estadounidense se mostró dinámica en el segundo tiempo del partido en que goleó 4-1 en Honduras el mes pasado. Y hace apenas una semana, tampoco mostró problemas para imponerse como local, 2-0 sobre Jamaica.



Pero el funcionamiento resultó soporífero en el 0-0 que marcó el comienzo de la eliminatoria en El Salvador y en el 1-1 firmado en casa contra Canadá.



Un sector de los aficionados lucía ya nervioso y escéptico, tras la incapacidad de esta selección para clasificarse al Mundial de 2018. Y ahora, con cada actuación deslucida, la desconfianza crece.



El entrenador Gregg Berhalter realizó siete cambios en el plantel que comenzó el duelo en Panamá. Buscaba tener piernas frescas para recibir a Costa Rica.



Un plantel que carecía ya de Christian Pulisic y Gio Reyna por lesiones no pudo hilar muchos pases en un cotejo del que se ausentaron también Weston McKennie, Tyler Adams y Brenden Aaronson.



De hecho, los visitantes no realizaron un solo disparo a gol.



“Cuando asumo la responsabilidad por el resultado del otro día, aclaro que éste no se debió a la elección de los jugadores, porque creemos en cada futbolista de este plantel”, dijo Berhalter el martes. “No lamento en ningún momento la alineación que puse. Lamento más nuestra actuación”.



México lidera la eliminatoria con 11 puntos tras cinco de 14 fechas. Estados Unidos acumula ocho, en el segundo puesto y con mejor diferencia de goles que Panamá.



Canadá viene a continuación con siete y Costa Rica suma seis, luego de imponerse como local por 2-1 sobre El Salvador, que tiene cinco unidades.



Cierran Honduras con tres y Jamaica con dos.



Costa Rica se ha clasificado a cuatro de los últimos cinco mundiales. La excepción fue Sudáfrica 2010.



Su delantero Joel Campbell se perderá el compromiso por un esguince del tobillo derecho, y el delantero José Guillermo Ortiz tampoco jugará, tras dar positivo de COVID-19.



Serán reemplazados por Christian Bolaños, extremo de 37 años que milita con el Saprissa, y Álvaro Saborío, atacante de 39 que juega en San Carlos.



“Me tomó por sorpresa. Estaba entrenando con mi equipo y tuve que hacer todos los trámites muy rápido", comentó Bolaños. "Pasan los años pero no hay mayor orgullo que el privilegio de vestir los colores patrios”.



El técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, negó que su equipo se debilite por las bajas.



“Hay que evaluarlo como algo accidental, una lesión y la enfermedad. La experiencia de ellos nos da tranquilidad”, comentó el estratega colombiano al referirse a los reemplazos. “Valoro mucho la buena disposición, el gran ánimo con el que llegan ellos dos. En el caso de Álvaro, tuvo que hacer una carrera enorme para presentarse desde San Carlos. Son jugadores que ya tienen todo el recorrido y vienen aquí como si fuera la primera vez”.