Christian Pulisic: "Somos lo suficientemente buenos para ir y sumar tres puntos"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Rodeados de seguridad extrema tras su arribo al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, la selección de Estados Unidos ya está en suelo catracho.



Christian Pulisic, capitán del equipo de las barras y las estrellas, aseguró que vienen por los tres puntos ante Honduras.



"El grupo está listo para responder con todo lo que ha sucedido… Obviamente, hubieramos deseado que los resultados previos hubieran salido mejor. Los muchachos están con la cabeza en alto y estamos listos para un gran partido mañana”, dijo Pulisic tras su arribo a San Pedro Sula.



"No hay duda dentro de este equipo. Somos muchachos con mucha confianza. Sabemos que somos lo suficientemente buenos para ir y sumar tres puntos mañana ... Nada va a ser fácil, lo sabemos, pero no tenemos excusas. Vamos a salir e intentar ganar el partido", aseguró la estrella del Chelsea.



Estados Unidos viene con la necesidad de sacar los tres puntos, ya que ante Canadá y El Salvador, solo pudo sumar dos unidades.



En los últimos diez años, EUA logró vencer por última vez a la Bicolor en la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En 2013 la H ganó 2-1 y empató 1-1 en 2017.