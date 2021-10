Fabián Coito: "Tengo un equipo base... he cumplido y estoy tranquilo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la crisis de resultados que enfrenta la Selección de Honduras, Fabián Coito aseguró estar concentrado en el juego que tendrán ante Jamaica.



“Mi trabajo es honesto, transparente y claro. Son 24 horas de trabajo. No es momento de evaluaciones porque estamos en plena competencia. Pero sí, por supuesto he cumplido y estoy más que tranquilo con todo lo que estoy haciendo”, expresó durante una conferencia de prensa ofrecida este martes, aunque los resultados demuestran lo contrario.

Y agregó "sí hemos tenido buenos rendimientos, el resultado depende de un montón de imponderables en el juego, no solamente del discurso y la preparación, sino de las tomas de decisiones, del rival que también juega".



Cuestionado por los constantes cambios en cada partido, Coito dijo que "sí tengo un equipo base y no voy a sorprender. ¿He cumplido? Claro que sí, porque mi trabajo es honesto y laboro 24/7".



Qatar, una misión difícil para Coito

"Estoy muy tranquilo, confiado y seguro por las personas con las cuales trabajo. A la gente le digo que llegar a un Mundial es difícil y prueba de ello es que Honduras solo ha ido a tres. El futbolista necesita apoyo de su gente y no vale la pena estarse peleando", criticó.



Sobre las críticas de la prensa deportiva, el DT de la Bicolor dijo que no está enterado. "No leo a la prensa, estoy enfocando en el partido de Jamaica. Sucede con personas que dicen cosas acertadas o desacertadas, no me distorsiona en absoluto lo que se pueda decir porque sé con las personas con las que estoy".

¿Merece seguir?

“No, ustedes mencionan, yo no los menciono, son ustedes que dicen y evalúan en cuanto a lo cuantitativo, lo cual es muy fácil de evaluar, cualquier evalúa, si va en base a los resultados, periodista es cualquiera, ustedes son los que hablan de lo cuantitativo, no yo. No estoy para tomar esas decisiones como dirigente, no me corresponde”, dijo de forma tajante.



“Estoy muy tranquilo con lo hecho y trabajado, no estoy pensando en evaluaciones sino en la preparación del partido ante Jamaica y del objetivo porque es un momento importante y que puede marcar muchas cosas a futuro en este camino al Mundial”, finalizó.