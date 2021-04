América exigirá inhabilitación de Yustin Arboleda por fracturar a Jesús López

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El América de México demandará a la Concacaf que inhabilite al delantero colombiano Yustin Arboleda, de Olimpia de Honduras, por lesionar a su jugador Jesús López el miércoles en partido de octavos de la Liga de Campeones de la Concacaf-2021.



"Nuestro jugador Jesús López presenta una fractura de peroné, que requiere intervención quirúrgica", informó el América en un comunicado tras el partido de vuelta de octavos y adelantó que su dirigencia "exigirá la inhabilitación del jugador del Olimpia responsable de la lesión, Yustin Arboleda, por juego violento".



Al minuto 54 del partido en el estadio Azteca, Arboleda le hizo una falta por detrás a López que devino en la lesión de la pierna derecha del mexicano.



VEA: Santiago Solari se quejó de la "violencia" del Olimpia contra el América



El árbitro costarricense Henry Bejarano sólo marcó la falta y amonestó al futbolista colombiano naturalizado hondureño, que de inmediato recibió los reclamos de los jugadores americanistas.



Al término del partido, Guillermo Ochoa, portero del América, criticó a Bejarano por no controlar las entradas violentas de algunos jugadores del Olimpia, y también se lanzó contra las autoridades de la Concacaf a las que acusó de no limitar el juego brusco en el torneo regional, especialmente ante equipos mexicanos.



"Concacaf no cuida lo que realmente vale el futbol de los equipos mexicanos, que son los que levantan el torneo. No protege al futbolista que es la materia prima y los clubes mexicanos le dan mucho a la Concacaf", dijo Ochoa en videoconferencia.



"Esperamos tomen cartas en el asunto y esperamos alguna disculpa. No a nosotros, sino a 'Chucho', porque está en el hospital sufriendo y el rival que lo lesionó no se acercó a disculparse", agregó el guardameta mexicano.



Yustin Arboleda utilizó las redes sociales para expresar su pesar por la consecuencia de su falta al mediocampista de las 'Águilas'. "Quiero ofrecer públicamente una disculpa por la desafortunada lesión del colega de profesión del club América, nunca fue mi intención causar la lesión, deseo una pronta recuperación y que pueda estar pronto en las canchas".



El Olimpia ganó el partido 1-0, pero el América avanzó a los cuartos de final con empate global de 2-2 gracias al criterio de goles de visita, ya que había ganado en la ida a domicilio por 2-1.