Inter de Higuaín y Galaxy de Chicharito en busca de redención en arranque de la MLS

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- La liga de fútbol norteamericana (MLS) inaugura este viernes su nueva temporada con el Columbus Crew como defensor de la corona y el Inter Miami de Gonzalo Higuaín y Los Angeles Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández ansiando cumplir con sus ambiciosas expectativas.



Tanto el Inter, copropiedad de David Beckham, como el Galaxy, la franquicia más ganadora en la historia de la MLS, vienen de protagonizar decepcionantes campañas que derivaron en las salidas de sus entrenadores.



Tras los cierres por la pandemia de coronavirus en 2020, la mayoría de los estadios de la MLS dará la bienvenida a sus aficionados para un campeonato al que suma una nueva franquicia, el Austin FC, que tiene entre sus dueños y dirigentes al actor Matthew McConaughey.



Sobre el campo se mantienen las principales estrellas del torneo, como el mexicano Carlos Vela (Los Angeles FC), y se suman nuevos nombres ilustres como el del brasileño Alexandre Pato, que hará pareja con el portugués Nani en el Orlando City.



Higuaín y 'Chicharito', dos de los jugadores mejores pagados de la liga, esperan recompensar la inversión de sus equipos después de una desilusionante primera temporada.



El 'Pipita', de 33 años, anotó un gol en nueve partidos con el Inter, al que llegó a mitad de curso después de que la Juventus le diera la carta de libertad.



David Beckham, que llegó a coincidir con el delantero en su etapa en el Real Madrid, espera que Higuaín sea la punta de lanza de un equipo que tiene a un campeón mundial, el francés Blaise Matuidi, y quiere convertir en un destino apetecible para otras grandes estrellas de Europa.



Tras caer en el repechaje a playoffs en la temporada de estreno, el Inter relevó al entrenador uruguayo Diego Alonso por el ex jugador inglés Phil Neville, a quien Beckham conoce desde las fuerzas básicas del Manchester United.

Club de técnicos argentinos

En Los Ángeles, la campaña del Galaxy fue aún más turbulenta al no clasificar a los playoffs, lo que conllevó el despido del técnico argentino Guillermo Barros Schelotto.



En un bajo estado de forma, 'Chicharito' solo jugó 12 partidos con dos goles y acabó reconociendo su deuda con la afición angelina, que lo había recibido como sustituto de su ídolo Zlatan Ibrahimovic.



"Estoy mejor físicamente, y me siento mejor", dijo el miércoles el mexicano. "He trabajado con un gran equipo para potenciar mi cuerpo y mi técnica. Mi esfuerzo es para regresar al Galaxy al lugar al que pertenece".



El Galaxy, ahora dirigido por Greg Vanney, necesita urgentemente recuperar el olfato de gol de 'Chicharito' ante el regreso a Boca Juniors del punta argentino Cristian Pavón.



Otra franquicia que quiere retomar éxitos pasado es el Atlanta United, que ha reclutado al técnico y ex futbolista argentino Gabriel Heinze para sustituir a Frank de Boer y recupera al delantero venezolano Josef Martínez (MVP de 2018) tras un año en blanco por lesión.



Heinze se une al club de estrategas albicelestes de la MLS, al que también pertenecen el ex mundialista Matías Almeyda (San Jose Earthquakes) y el recién llegado Hernán Losada (DC United), el técnico más joven del torneo a sus 38 años.

Candidatos al título

Entre los equipos favoritos al título se cuentan el Columbus Crew, vigente campeón, que seguirá liderando el medio argentino Lucas Zelarayán, y el Los Angeles FC de Carlos Vela.



El ex punta del Arsenal, de 32 años, apenas jugó la temporada pasada por lesiones y por su renuncia a participar en el torneo 'MLS is Back' de Disney World (Orlando).



El mexicano aseguró que su meta es volver al nivel de 2019, cuando ganó el premio MVP (Jugador Más Valioso) y la Bota de Oro, y sobre todo brindar un título a sus seguidores.



"Para mí lo más importante es ganar algo con mi equipo porque el fútbol es un deporte de equipo y es importante traer un trofeo para estos fanáticos", subrayó.



El equipo angelino no ha realizado grandes fichajes pero ha retenido al joven delantero uruguayo Diego Rossi, Bota de Oro del pasado torneo.



El Seattle Sounders, finalista en 2020, contará de nuevo con su dupla estelar formada por el uruguayo Nico Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz, al igual que el Portland Timbers con los argentinos Diego Valeri y Sebastián Blanco.



Otras figuras con mucho que decir en el campeonato son el español Álex Pozuelo (Toronto FC), MVP de la pasada campaña, y el argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso, quien revolucionó al Minnesota United tras su llegada en septiembre y ahora tendrá al lado a su compatriota Ramón 'Wanchope' Ábila para aprovechar sus asistencias.



Ante el desafío de la pandemia, la MLS mantendrá sus protocolos de prevención y algunos equipos ya han comenzado a vacunar a sus jugadores.



El CF Montreal, del que se despidió en febrero el técnico francés Thierry Henry, y los también canadienses Toronto FC y Vancouver Whitecaps tendrán que seguir jugando como local en Estados Unidos por las restricciones de viajes debido a la pandemia.