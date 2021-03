Ronald Koeman: "Hay liga hasta la última jornada"

BARCELONA, ESPAÑA.- Ronald Koeman, técnico de Barcelona, habló de la importancia de que su equipo derrote a Huesca en duelo de la fecha 27 para recortar la distancia a cuatro puntos con el primer lugar.



"Tenemos que ganar para luchar por ganar la Liga. Hay que estar muy concentrados, preparados porque los resultados hablan por ellos mismos. No hay choques fáciles y hay que estar bien para sacar el partido adelante", dijo el entrenador.

Barcelona recibe este lunes (2:00 PM) a Huesca con la ilusión de acercarse al primer lugar porque el Atlético de Madrid no pudo pasar del 0-0 ante Getafe.



"Primero hay que ganar, pero es cierto que estamos cortando las distancias. No podemos fallar mucho más porque Atlético va fuerte, está el Real... es pensar en nosotros y partido a partido", sostuvo.



Barcelona, con un juego menos, es tercero con 56 puntos y está atrás de Atlético de Madrid (63) y Real Madrid (57).



"No hay que reírse de los demás, primero empieza contigo y tenemos que ganar mañana. El equipo está metido, no por el resultado de los demás, si no por nosotros. Va último el Huesca, pero no es un partido fácil. Vendrá, jugará. presionará y hay que estar muy mentalizados", advirtió.



El equipo del Cholo cedió terreno al no poder ganar su partido de la jornada, a pesar de jugar con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo.



"A ellos, por ejemplo, también les faltó efectividad, tuvo el partido para ganar y eso nos ha pasado a nosotros. Es un equipo fuertísimo y hemos de luchar hasta el final", afirmó.



Muchos creen que de los tres contendientes es Barcelona el que actualmente presenta una mejor cara. Los culés vienen de quedar eliminados en Champions League dando una buena imagen en la vuelta ante PSG y no ha perdido en los últimos 16 partidos de la Liga de España.

"Parece que sí (venimos mejor), pero tenemos la experiencia de que no es fácil seguir a este ritmo de partidos, de calidad. Hoy sale el sol, pero mañana puede llover. Todos los equipos tienen altibajos y los que tienen menos bajos ganan el campeonato", cerró Koeman...