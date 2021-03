Diego Vázquez denuncia a la Comisión de Disciplina ante comisionado de DDHH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vázquez, entrenador del Motagua, llegó este martes al Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH) para denunciar a la Comisión de Disciplina por violar el derecho a la defensa, según lo confirmó su abogado, Astor Henríquez.



El entrenador de los Azules fue castigado con 4 partidos y una multa de 30 mil lempiras por unas declaraciones que, según la Comisión, los culpaba de seguir las órdenes de Olimpia.



"Me parece una locura que uno no pueda dar una declaración", manifestó visiblemente molesto Diego tras la reunión que sostuvo con representantes del Comisionado de los Derechos Humanos.



"No he hecho nada. Hay derechos humanos y me los están violentando. No me están dando derecho a la defensa, derecho a ser escuchado y no me dejan ni entrar a un estadio. Es bastante fuerte y no me explican por qué", agregó.









Además, mencionó que cada vez que habla para la prensa deportiva es perseguido por sus declaraciones. "Ellos no quieren que yo hable, por una entrevista me castigan".

"Supuestamente las declaraciones que di fueron hace un mes, en la pretemporada y esperaron cuatro partidos, justamente este momento para dar la sanción. Un montón de temas que no lo encuentro lógicos", denunció.

Defensa

Astor Henríquez, apoderado legal de Diego, acompañó al argentino en medio del asedio de la prensa deportiva. "Básicamente es una denuncia en virtud de los derechos universales, derecho al debido proceso, no se le da la oportuniad de ser escuchado y brindarle detalles".



"El fútbol es un sector desprotegido, el código disciplinario, entrenadores directivos y árbitros", dijo Henríquez tras la visita al Comisionado de los Derechos Humanos.



La denuncia ante Conadeh, busca sentar un "precedente" para evitar este tipo de atropellamientos insistió Diego Vázquez en varias ocasiones.