Real Sociedad intentó sobornar al árbitro Omar Leiva en la final de 2013

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El juez abanderado Omar Leiva rompió el silencio y confesó en el programa Panorama Deportivo de la Inter lo que pasó en la gran final entre Real Sociedad y Real España del 15 de diciembre de 2013 en Tocoa.



"Cuando estábamos concentrados (el árbitro de la final fue Melvin Matamoros, que contó con la asistencia de Óscar Velásquez, actual presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, y Omar Leiva) recibí una llamada de un amigo de la infancia. Mi sorpresa es que me dice que alguien me quiere hablar, acepto y se presenta un señor que me dice que en mi casa había dejado un paquete con 10 mil dólares: cinco mil para Óscar Velásquez y cinco mil para mí", recordó Leiva, nacido en Choloma y proveniente de la Filial de la colonia López Arellano.



¿Cuál era la petición?, preguntó uno de los moderadores del programa, el exfutbolista Luis el Chamaquito Guifarro. "Me dijeron que al menos querían el empate". ¿Y qué hizo? "Le dije que no podía aceptar y entonces me respondió: '¡Ah, bueno!, vos no querés a tu familia'. De inmediato llamé a mi esposa y le dije que se fuera de la casa con mis hijos", explicó Omar Leiva antes de romper en llanto en plena transmisión en vivo.

Después, cuando otro moderador, el periodista Diógenes Acosta, le preguntó que aclarara el origen de la propuesta (¿Real España o Real Sociedad?), Omar Leiva le contestó: "Ustedes ya lo saben. Yo le presenté las pruebas a la comisión de disciplina de la Comisión de Arbitraje".



¿Pero el empate favorecía a Real España, Omar Leiva?, le preguntó Luis Guifarro. "Ustedes preguntan unas cosas que nada que ver... la ida terminó 2 a 0 para Real España y en la vuelta el 2 a 0 para Real Sociedad les daba el empate (en el global, cosa que finalmente sucedió, aunque el Aceitero perdió la copa en la tanda de penales)".



Omar Leiva dijo que temía por algo que le pudiera suceder después de hacer esta confesión.

