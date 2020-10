Bartomeu será recordado por su época dorada y sus errores

BARCELONA, ESPAÑA.- La presidencia de Josep Maria Bartomeu llegó a su fin: la historia lo recordará por sus 13 títulos con el Barcelona en siete años, pero también por sus desaciertos, que seguramente impulsaron su renuncia.



Desde la máxima jerarquía del club catalán -donde llegó el 23 de enero de 2014- Bartomeu logró cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions, un Mundial de Clubs y una Supercopa de Europa, para un total de 13 títulos, entre los cuales está un triplete y dos dobletes Liga-Copa.

Económico

Lo económico no se puede dejar a un lado, ya que durante su período experimentó un incremento de ingresos de 1,000 millones en 2019, antes de la pandemia que perjudicó a todos los equipos en el mundo.

Vea aquí: Crisis latente en el Barcelona con una directiva en el alambre tras salida de Bartomeu



Pero no todo fue bueno para Bartomeu y entre las cosas que marcaron su mandato y que le llenó de problemas su escritorio ubicado en la cúspide de uno de los equipos más importantes de España, Europa y el mundo, fue la inestabilidad de una dirección deportiva.

Sanciones

En el 2016, el expresidente del Barcelona se vio en el ojo del huracán luego de que el equipo fuera sancionado con dos ventanas de mercado sin inscribir jugadores por irregularidades en la contratación de menores y una multa que, en el caso azulgrana, ascendió a 370,000 euros.

Remplazos

Para la temporada 2014-15, Josep María depositó su confianza en Robert Fernández como secretario técnico, pero este fue reemplazado por Éric Abidal y Ramon Planes en el 2018.



Antes, en el 2017, fichó a Pep Segura como mánager general tras dos años como secretario técnico del fútbol formativo, pero Segura sufrió las consecuencias de la desastrosa temporada 2018-19, con la dolorosa derrota ante el Liverpool que le costó un nuevo tríplete para su historia. También dimitió aquel verano Jordi Mestre, vicepresidente deportivo de Bartomeu, cargo en el que no tuvo sustituto.

Entrenadores

Otro punto negro durante su gestión fue también la inestabildad de los entrenadores: Tata Martino, Luis Enrique, Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman. Luis Enrique y Valverde dejaron una marca imborrable ganando títulos.

Apuestas

Algo de destacar a Josep Maria Bartomeu es su apoyo total al fútbol femenino y el nacimiento en las secciones, con excepción del basket.

'Barçagate'

Ya en febrero, Bartomeu tuvo que salir a desmentir que fuera el origen de una campaña de desprestigio en las redes sociales hacia las figuras del club, con el objetivo de mejorar la imagen del propio presidente.



En el centro del escándalo, la empresa I3 Ventures, a la que el Barça habría pagado, según la cadena Ser, un millón de euros en seis facturas distintas para evitar pasar por los controles financieros del club.

VEA: Joan Laporta sobre la renuncia de Bartomeu: 'Ya era hora'



Todavía sigue en curso una investigación judicial por sospechas de corrupción, puesto que el monto acordado es seis veces superior al precio de mercado.



El escándalo, conocido como 'Barçagate' llevó a la dimisión de seis miembros de la directiva, en desacuerdo con la gestión de Bartomeu.



Los problemas no hicieron más que empeorar con la pandemia y el confinamiento, que agrava la precaria situación financiera tras dejar de ingresar 200 millones de euros en la pasada temporada, en un club ya muy endeudado.



El Barça se deshizo durante la pasada ventana de traspasos de varios grandes salarios (Arthur Melo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal o Luis Suárez), al tiempo que pidió a los jugadores rebajar su paga para adecuarse a la nueva situación económica.

La marcha abortada de Messi

Pero el golpe de gracia llegó en agosto cuando la humillante derrota 8-2 ante el Bayern de Múnich, terminó de hundir al Barça y pocos días después el capitán Leo Messi sacudió los cimientos del barcelonismo anunciando su deseo de salir del club.



Bartomeu rechazó esta salida y le instó a quedarse conforme a los términos de su contrato, que finaliza en junio de 2021, lanzando un ultimatum: si Messi dice públicamente que el problema es Bartomeu, entonces dimitirá.

VEA: Duras frases de Messi tras seguir en el Barcelona para evitar ir a juicio



Messi no lo hizo y dio marcha atrás en su deseo, afirmando no querer entrar en un litigio judicial con su club, pero no se mordió la lengua y criticó públicamente a sus dirigentes en la misma entrevista en que anunció que se quedaba.



"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", afirma.



Bartomeu, reelegido con el 54% de los votos en julio de 2015 tras un triplete Liga-Copa-Champions, no llegará pues al final de su mandato, marcado por numerosos trofeos (4 Ligas, 4 Copas del Rey...), pero también por escándalos como las investigaciones judiciales sobre las condiciones del traspaso de Neymar.



Y lo peor para este empresario de 57 años, será ver al Barça emprender su reconstrucción gracias a las semillas que él mismo sembró con el técnico Ronald Koeman y el joven prodigio Ansu Fati .

+La cronología de la “novela” Lionel Messi-Barcelona