Personalidades y equipos reaccionan tras muerte de "El Macho" Figueroa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Equipos, periodistas, entre otras personalidades lamentaron el fallecimiento del exmundialista hondureños de España 82', Roberto "El Macho" Figueroa.



Figueroa murió en las últimas horas en San Francisco, California, Estados Unidos, país donde vivía desde 1992, según informó el también exfutbolista y amigo de "El Macho", Cesar Efraín “Fayito” Gutiérrez.



En las redes sociales se pronunció el Real Murcia de España, equipo de la Segunda División de España que lo fichó tras su excelente participación en el Mundial.



"¡Te echaremos de menos 'Macho'!", escribió el club en su Twitter adjunto a un video con uno de los goles del Hondureño.

Mientras que el periodista deportivo de TVC, Orlando Ponce Morazán, escribió:



"Lamento la partida sin retorno del legendario futbolista,José Roberto el "macho" Figueroa. Uno de los grandes goleadores de la bicolor en los procesos España -82 y México 86. Dejó huellas con sus goles en @realmurciacfsad y @cfhercules, @cdsvida, @MOTAGUAcom, @ClubDepVICTORIA".



Otro club, donde El Macho dejó huella, fue en el Hércules FC, quien lamentó la muerte del hondureño con el siguiente mensaje:



"La familia herculana está de luto por el fallecimiento de Roberto "Macho" Figueroa a los 61 años de edad. Exjugador de nuestro club, defendió el escudo herculano entre las temporadas 1986 y 1988.



El #HérculesCF envía su más sincero pésame a familiares y amigos. Descanse en Paz".



Nahum Valladares

"Nos acabamos de dar cuenta del fallecimiento de José Roberto "Macho" Figueroa, uno de los máximos goleadores de la Selección Nacional, con 16 goles en partidos internacionales. Junto a Carlo Costly es segundo a nivel de eliminatorias con 13, solo superado por Carlos Pavón con 25".



Hugo Noe Pino

"Con un golazo del Macho Figueroa, Honduras venció a Canadá en la hexagonal de Tegucigalpa 2 a 1 y se clasificó por primera vez a un mundial de fútbol, el de España en 1982. Descanse en paz y gracias por las alegrías".



Copán Álvarez

"Según me informan desde @FenafuthOrg falleció Roberto “El Macho” Figueroa. El jugador hondureño que todo niño de mi generación admiraba. Sus goles en la Selección y en el @realmurciacfsad serán eternos. Descanse en paz Macho".



Motagua

"El Fútbol Club Motagua lamenta profundamente el fallecimiento de, José Roberto “El Macho” Figueroa ex jugador de nuestra institución en la temporada de 1988.



Cruz ortodoxa Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiaresCruz ortodoxa".

Allan Fajardo

"Los que no tuvimos oportunidad de verlo jugar, crecimos escuchando sobre su calidad como atacante y viendo videos de sus goles. Sin duda uno de los más grandes de la historia de nuestro fútbol. Que en paz descanse el 'Macho' Figueroa. Manos palma contra palma".



Thelma Mejía

"Fallece una de las glorias del fútbol hondureño, “el Macho” Figueroa, de la selección de fútbol de España 82. Esa selección sigue tan unida como al principio por eso envío mi solidaridad a su amigo ⁦@hrzelaya"



Felipe del Campo, periodista deportivo Español

"Ohhhhh.. ADIOS al Macho Figueroa DEP. Un abrazo a todos los seguidores del @realmurciacfsad. Mi cromo de @paninicromos"