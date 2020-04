Pedro Troglio revela cómo está pasando su cuarentena en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del club Olimpia, Pedro Troglio, le contó al canal de televisión argentino Tyc Sports, cómo está pasando la cuarentena en Honduras.



El argentino reveló que está lejos de su familias, además que se comunica directamente con sus jugadores y que ve repeticiones de partido del equipo que dirige para enmendar errores.



"En Honduras (estoy) pasando esta cuarentena como se puede, complicado solo, con la familia en La Plata y Castelar (ciudades argentinas) y mi hija en España", dijo Troglio al canal.

ADEMÁS: Esposa de Rubilio: 'Respeten mi privacidad, todos tenemos problemas'



Al técnico le preguntaron cómo se está vivienda la situación en el país, a lo que él respondió que Honduras se encuentra en toque de queda y que la mayoría de los comercios están cerrados, con excepción de los supermercados y farmacias.



Asimismo, contó que en el país se habla de una vuelta a los entrenamientos los primeros de mayo para seguir con el torneo el 15 del mismo mes. "Pero imaginamos que al llegar el fin de abril, esto irá para más largo".



Seguidamente, Pedro Troglio explicó que él ya le dio indicaciones a los jugadores y que se comunica con ellos personalmente.



El entrenador aceptó que no esta utilizando ninguna aplicación. "No quiero ver como hacen saltos en el monoambiente, arriba de una mesita de luz, porque yo sé que cuando vuelvan para competir no les va a servir".



El entrevistado dijo que su equipo tendrá que preparase tres o cuatro semanas antes para que los jugadores estén en condiciones de entrenar.

ADEMÁS: De sus 697 goles, el argentino Leo Messi tiene uno favorito