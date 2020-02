¿Puede Guardiola salvar la temporada del Manchester City?

LONDRES, INGLATERRA.-A 22 puntos del líder Liverpool, revalidar su título de la Premier League es una quimera para el Manchester City, que centrará sus esfuerzos en las otras tres competiciones, especialmente en la Champions. Pero la fragilidad defensiva amenaza con estropear los planes del técnico Pep Guardiola.



El domingo los Citizens concedieron la sexta derrota de la temporada, ante el Tottenham de Jose Mourinho, el antiguo mejor enemigo del entrenador español, cuando dirigían a Real Madrid y Barcelona, hace casi una década.

El City ya accedió a su tercera final consecutiva de la Copa de la Liga, en la que es el gran favorito ante el Aston Villa el 1 de marzo. En la Copa, el miércoles juega frente al Sheffield Wednesday en la quinta ronda.



Pero el éxito de la temporada del City se medirá sin duda en la gran competición europea, en la que desafía en octavos al Real Madrid, 13 veces campeón.



La incapacidad de Guardiola de llevar al equipo más allá de los cuartos de Champions en las tres ediciones precedentes es la mayor decepción desde su desembarco en el fútbol inglés en 2016.



"Cuando sea juzgado, si no gano en mi último periodo aquí, habré fracasado. Lo sé", señaló el entrenador este fin de semana.



- A la espera de Laporte -

Para poder luchar por la 'Orejona', el City necesita mejorar en los dos extremos del campo, aunque la defensa es la gran prioridad.



En las dos temporadas anteriores ganó el título en la Premier con brillantez. En la primera de ellas concedió 27 goles y en la temporada pasada 23. Con todavía 13 partidos por jugar, este curso ya ha recibido 29.



La baja del francés Aymeric Laporte, durante gran parte de la temporada por una lesión de rodilla, y la marcha del antiguo capitán Vincent Kompany dejaron a Guardiola sin dos hombres importantes en la zaga, con John Stones y Nicolás Otamendi ofreciendo un rendimiento pobre.



Laporte ya está de vuelta, aunque va recuperando poco a poco la forma tras regresar en la victoria 1-0 ante el Sheffield United hace casi dos semanas.

El francés tiene todavía tres semanas para afinarse antes de que el City visite al Real Madrid el 26 de febrero.



Las otras dudas de Guardiola están en el lateral izquierdo. El ucraniano Oleksandr Zinchenko fue titular ante el Tottenham pero lo expulsaron a la hora de juego por una segunda amarilla.



Benjamin Mendy no ha recuperado la confianza de Guardiola en otra temporada en la que ha tenido problemas físicos, mientras que el español Angeliño, titular en la mayor parte de los partidos importantes, como ante el Liverpool y el Manchester United, fue cedido al Leipzig la semana pasada.



- Falta de eficacia -

El 2-0 del domingo en el norte de Londres fue la segunda vez esta temporada que el City se quedó sin marcar.



Incluso ha marcado cinco goles más que el Liverpool, 22 puntos por encima e invicto, con 24 victorias y un empate.



Sin embargo, la falta de eficacia en las muchas ocasiones que tiene está marcando el desempeño ofensivo de los Citizens.



"Siempre lo he creído, hoy más que nunca, estás más cerca de ganar los partidos cuando creas más ocasiones y concedes menos", señaló el entrenador español.



"Quizás algún día tengamos un 'click' y cambie la situación. Pienso que el equipo está bien, me gusta como juega, pero no es suficiente", añadió.



Considerado uno de los mejores técnicos del mundo, Guardiola tiene 28 trofeos en su palmarés, repartidos entre el Barcelona, el Bayern Múnich y el City. Todavía le quedan opciones este curso para seguir llenando sus vitrinas.