Mbappé, baja con Francia, necesita "más tiempo", dice Deschamps

REIKIAVIK, ISLANDIA.- Kylian Mbappé "no estaba preparado" para la competición y "necesita más tiempo" para recuperarse de la lesión sufrida a finales de agosto en el muslo, declaró este jueves el seleccionador de los 'Bleus', Didier Deschamps.



"Se fue por la sencilla y buena razón de que no estaba preparado", respondió Deschamps en conferencia de prensa, la víspera del partido ante Islandia clasificatorio para la Eurocopa-2020 en Islandia.



El campeón del mundo de 20 años "necesitará más tiempo", esta semana "no tenía buenas sensaciones" y "no estaba cómodo".



Lesionado en el muslo a finales de agosto, el delantero del París SG sólo ha jugado dos partidos desde entonces, el 28 de septiembre ante el Girondins de Burdeos y el 1 de octubre en Champions ante el Galatasaray, en ambos casos media hora.



Mbappé fue sustituido por el delantero del Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa.