Miles de hinchas de Fiorentina reciben a Franck Ribéry

FLORENCIA, ITALIA.- Alrededor de 12 mil aficionados dieron la bienvenida el jueves a Franck Ribéry, el nuevo fichaje de la Fiorentina, en el estadio Artemio Franchi.



Ribéry caminó hacia la cancha al ritmo de la canción de la película “Rocky”, e hizo algunos trucos con el balón en círculo central, para después hablar con los aficionados.



El extremo francés de 36 años caminó alrededor del campo, dando autógrafos y posando para las cámaras con los hinchas que asistieron a la presentación.



El miércoles, Ribéry firmó un contrato por dos años con la Fiorentina, que pretende renacer bajo su nueva gerencia estadounidense.



Ribéry quedó libre tras 12 temporadas con el club alemán Bayern Múnich, que incluyeron un título de la Liga de Campeones en 2013.

El francés Franck Ribéry fue presentado oficialmente este jueves. (AP)







El exjugador, ex técnico y presidente del Bayern, Franz Beckenbauer, dijo que cuando ficharon a Ribéry fue como “haber ganado la lotería”.



Cuando le preguntaron en una conferencia de prensa el jueves sobre el comentario de Beckenbauer, el francés sonrió y dijo: “Espero que pueda ser el boleto de lotería ganador para la Fiorentina, sobre todo, porque no pagaron nada por mí”.



La Fiorentina recibe al Napoli, subcampeón de la campaña pasada, el sábado. Los visitantes son dirigidos por el ex técnico de Ribéry, Carlo Ancelotti.



El empresario de televisión por cable Rocco Commisso compró a la Fiorentina en junio luego de terminar en el 16to sitio de la tabla general de la Serie A la temporada pasada, apenas salvándose del descenso.



La Fiorentina ganó el último de sus dos títulos de liga hace 50 años. Su trofeo más reciente fue el de la Copa Italia hace 18 años.