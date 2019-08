La Liga: Griezmann pudiera ser la clave por Barcelona ante Betis

BARCELONA, ESPAÑA.- Si Lionel Messi le hace caso al Real Betis y espera otro partido para volver a las canchas, el Barcelona casi seguramente tendrá que depender de Antoine Griezmann para cosechar sus primeros puntos en la Liga española.



Betis, que visita el Camp Nou el domingo, respondió a un tuit del club catalán que consignaba el regreso de Messi a los entrenamientos con el grupo tras una lesión, diciendo: “No tengas prisa, Leo. No hace falta que fuerces”.



La semana pasada, el Barça no pudo compensar por la ausencia de Messi, y sucumbió 1-0 en la visita al Athletic Bilbao.



Fue la primera vez que los campeones defensores perdieron un partido por la primera fecha liguera en una década. Y luego que Real Madrid y Atlético de Madrid ganaron, hay apuro de estrenar el casillero de victorias.



Barcelona adquirió a Griezmann tras pagar los 120 millones de euros (133 millones de dólares) por su rescisión de contrato con el Atlético. El delantero francés llegó para ser la cuarta pieza en un ataque de primera que ya tiene a Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Pero Griezmann pudiera quedar solo con la responsabilidad goleadora en su debut en casa.

Las piezas

Messi se lesionó la pantorrilla derecha en su primer entrenamiento con el equipo el 5 de agosto y no ha jugado desde entonces. Aunque es posible que él regrese a tiempo para enfrentarse al Betis, Suárez no lo hará tras lesionarse la pierna derecha en la primera mitad del partido en Bilbao. Dembélé está descartado por varias semanas debido a una lesión en el muslo izquierdo.



Philippe Coutinho, quien pudiera haber ayudado al ataque, no está ya con el equipo tras irse cedido en préstamo al Bayern Múnich. Malcom, un delantero brasileño que jugó poco la campaña pasada, fue vendido al Zenit de San Petersburgo.



Griezmann tuvo un partido deslucido en Bilbao. Su única oportunidad de gol llegó en los últimos minutos con un cabezazo.



El francés, no obstante, está acostumbrado a cargarse un equipo a la espalda.



Griezmann fue un anotador consistente para el Atlético, firmando más de 20 goles por temporada durante cinco años pese a que el equipo no tenía otro delantero que absorbiera la atención de los defensores rivales.



El problema en Bilbao, dijo, fue que el balón no entró.



Otro jugador que pudiera aprovechar al máximo la oportunidad creada por las lesiones es Carles Pérez, de 21 años e integrante del Barcelona B. Pérez impresionó en la pretemporada, anotando dos goles en una victoria de 2-0 sobre el club japonés Vissel Kobe, donde juega ahora el exastro barcelonista Andrés Iniesta.



El técnico de Barcelona Ernesto Valverde incluyó a Pérez en las prácticas el miércoles.



Betis fue el único equipo en vencer a Barcelona en su casa la campaña pasada, superando a los anfitriones por 4-3.



Desde que cambió de técnico, remplazando al ofensivo Quique Setién con el más conservador Joan "Rubí" Ferrer, que llevó a Espanyol a un puesto en la Liga Europa. Barcelona también se llevó a uno de sus mejores jugadores, el lateral izquierdo Junior Firpo.



Betis perdió su primer partido liguero, 2-1 ante el Valladolid.



La última vez que Betis jugó con Barcelona fue en Sevilla en marzo. Messi anotó tres goles y fue ovacionado por los hinchas de Betis.