Diego Vazquez critica formato de pentagonal: No me parece algo lógico cambiarlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua Diego Martín Vazquez regresó este martes a Honduras para comandar la pretemporada del club tras disfrutar de unas cortas vacaciones.



Vazquez, quien arribó a Honduras al mediodía, se tomó el tiempo para hablar sobre varios temas que han hecho eco desde hace unas semanas, pero dedicó un tiempo especial para referirse al cambio de formato a que comienza a partir de este torneo: la polémica pentagonal.



"No me parece algo lógico cambiarlo, si queremos imitar a Costa Rica sería bueno empezar por la cancha, por la pelota, por lo básico que son los elementos que mejoran el fútbol, no por el formato", criticó Vazquez al ser abordado por los periodistas en el Aeropuerto Internacional Toncontín.

"Los representantes de los equipos que pelean el sexto lugar, en qué estaban pensando, porque perdieron ese cupo", agregó.