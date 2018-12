Manuel Keosseián: "Motagua se tiene que preocupar por Olimpia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico del Olimpia de la capital de Honduras, Manuel Keosseián y su grupo viven con mucha pasión este compromiso, donde se considera clave poder pegar primera para asegurar parte de la copa y ese es el deseo del uruguayo.



¿Cómo están lo preparativos para esa final ante Motagua?

Hemos comenzado a prepararnos para estas finales, estamos con la ilusión de haber llegado a estas instancias, estamos bien, donde queríamos estar desde el inicio.



¿Hace un mes que llegó, pero hoy el compromiso es el título?

Hace 45 días atrás estaba tomando sol en la playa sin pensar en nada, hoy tengo la gran posibilidad ser campeón con Olimpia, soy una persona bendecida de estar en este equipo.



¿No se imagina un momento así?

Yo no tenía idea de venir para acá, pero cuando surge esta posibilidad sé que siempre hay que llegar a la final y ganarla.



¿Dicen que junta a Carlos Will tienen el talismán de ganar finales?

Yo diría que más Carlos Will que yo, lo mio no, lo de Will está bueno y tuvimos la suerte de estar en dos campeonatos que ganó él, porque después vino acá y siguió ganando, pero no solamente él juega, es todo ele equipo y creo que estamos bien y preparados para esta final.



¿Pero esta cosas al final valen?

Pero al final eso queda en el anecdotario, es muy importante que jugadores gana finales y ganan, pero eso no asegura nada, vamos a jugar una final Olimpia-,Motagua y sabemos todo lo que trae eso, son dos de los clubes más fuertes, va a estar lindo y hay que disfrutarlo.



¿Espera ganarle la partida a Diego Vázquez?

No espero ganarle a Diego, espero que Olimpia gane el campeonato, vamos a prepararnos para eso, son dos partidos, ya quedó atrás el torneo de vueltas regulares y semifinales, ahora es la final y es una historia distinta, estamos para apoyar al plantel porque estamos en condiciones de ganarle.



¿Ha hablado con Jerry Bengtson y comentarle la ausencia de Figueroa para que anote?

Nunca le hice un comentario a Jerry sobre la ausencia de Henry, él es un gran goleador y yo me tengo que preocupar por Olimpia, no sé quién juega de Motagua, los respeto, pero no se me pasó por la cabeza decirle a Jerry 'mirá que no juega Figueroa'.



¿Le saca ventaja Diego que tenga más tiempo trabajando con el equipo?

Estos es una final y ya acá no se vale cinco años o un mes, 15 días, hay que ganarlas y creo que no puedo argumentar que hace poco estoy, estos son partidos especiales, hay que jugar bien, ni feo ni bonito, hay que jugar bien.



¿Esta final la ve como un juego de ajedrez?

Las finales son especiales y no tienen nada que ver con los partidos del torneo, hay que jugarlas con todo y por algo hay equipos que llegan a las finales y las ganan.



¿Ve comprometido al grupo, ya que la afición quiere el título?

Si hay cosa por la que estoy feliz, no solamente por los jugadores o la institución, sino por la gente del otro día. Fue conmovedor la cantidad de gente que fue, me hizo acordar cuando venía con Marathón a jugar contra Olimpia, estoy contento por eso y estoy seguro que el domingo nos van a acompañar.