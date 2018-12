Henry Figueroa estaría descartado para la final contra Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tormenta para Henry Figueroa, defensor de las águilas del Motagua, sigue tomando fuerza en seno del nido.



Henry llegó a los entrenamientos de Motagua como todos los días. El defensa central saludó a los presentes y a los medios les dijo "no alero, no voy a hablar, después... Al final vamos a hablar", con eso el zaguero central entró a los camerinos y luego saltó a la cancha.



Posteriormente, Figueroa conversó con algunos de sus compañeros. Está claro que Henry no jugará los dos partidos de la final del torneo de Apertura ya que no ha aparecido en las últimas presentaciones con Motagua.



Además, las declaraciones de Figueroa opinando que Diego Vazquez valora más al jugador de extranjero que al nacional, no cayeron bien en el cuerpo técnico.





Motagua finalizará con Juan Pablo Montes y Denil Maldonado en la zaga central y si necesitan un hombre más en la defensa será Marcelo Pereira. Este campeonato, Henry solo jugó 7 partidos. finalizará conen la zaga central y si necesitan un hombre más en la defensa será. Este campeonato, Henry solo jugó 7 partidos.