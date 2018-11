¿Podrá levantar la Copa el Boca Junior en cancha de River?

BUENOS AIRES,ARGENTINA. - River Plate se recupó en dos ocasiones de la desventaja y consiguió el domingo un empate con sabor a triunfo, 2-2 como visitante ante Boca Juniors, en el encuentro de la final de la Copa Libertadores.



Los delanteros Ramón Ábila, a los 34 minutos, y Darío Benedetto, a los 45, fueron encargados de poner en ventaja a Xeneize durante el primer duelo de la inédita final entre los gigantes y clásicos rivales del fútbol argentino.



Lucas Pratto se convirtió en el gol con el que el río se mantuvo el empate por primera vez, a los 36. El defensor Carlos Izquierdo se convirtió en el villano con un tanto en su propio arco a los 61, que dejó el duelo empatado para la revancha, para El sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental de Río.



El empate dejó la sensación de un río mejor perfilado para la revancha. La imagen del técnico Marcelo Gallardo _ quien no pudo asistir a la Bombonera por una sanción del Conmebol festejando en el Monumental junto a los hinchas millonarios fue la mejor prueba.



"Las sensaciones fueron buenas", comentó su auxiliar Matías Vizcaya, quien estuvo sentado en la banca. "En el primer tiempo, la superioridad en el juego, creo que dominadores ... Pero el fútbol tiene estas cosas, Boca tiene jugadores de categoría que en una pelota al área te pueden complicar ".



Vizcaya, quien lo acusó de tener inhibidores de señal celular en el vestuario de la Bombonera destacó: "Tenemos un grupo de jugadores que va a cualquier cancha e imponen condiciones".



Gallardo tenía prohibido por Conmebol todo tipo de comunicación con su planta. Para el juego de vuelta podremos estar en el estadio, pero no también dar la charla técnica ni sentarse en el banco.



Del lado de la boca. En la salida del campo de juego, el ídolo Carlos Tévez alentó a sus compañeros a levantar la cabeza y saludar a la hinchada.



"Vamos a dejar la vida para dar la vuelta en la cancha de Río, para mejorar la vida", advirtió el técnico Guillermo Barros Schelotto.



La estadística está en su lado. Le ganó a Gallardo las dos veces que se enfrentaron en esa cancha.



Se trata de la primera vez que los acérrimos rivales argentinos en la final del máximo certamen de clubes en Sudamérica.



Boca de aspirar a ganar la séptima Libertadores de su historia y así igualar el registro de su compatriota Independiente, apodado "Rey de Copas". Río ha ganado tres.



Sin embargo, en la banca, Gallardo tuvo una gran ventaja en su carrera con la formación en la planta, un inesperado esquema de cinco jugadores en la defensa. Lucas Martínez Quarta se incorporó a una línea que tiene como titulares inamovibles a Gonzalo Montiel por la banda derecha, los zagueros Jonatan Maidana y Javier Pinola y Milton Casco en el lateral izquierdo.



Barros Schelotto, en cambio, tenía un título de titulado.



Y en el comienzo del duelo, El río ha sido claramente superior, sin embargo, se ha reducido la presión en una Bombonera donde no hay cabida un alfiler desde una hora antes del encuentro. Todas las tribunas estaban colmadas de hinchas boquenses y se resolvieron tanto los duelos como el juego público.



A los seis minutos, un tiro libre de Gonzalo Martínez con destino de ángulo fue interceptado por el arquero local Agustín Rossi. En el tiro de la esquina siguiente, el propio enlace se ejecutó en un preciso centro que cabeceó apenas desviado Martínez Quarta.



Rossi, uno de los puntos más altos de Boca, otra vez salvó a los 15 años, ante un cabezazo del colombiano Rafael Santos Borré.



Cristian Pavón al promediar el primer tiempo en un panorama todavía más sombrío para Boca. Pero el ingreso de Darío Benedetto, el artillero que llegó en el estado de gracia con tres goles convertidos en semifinales ante Palmeiras, le dio otro peso a la ofensiva boquense.



Sin muchos argumentos para justificarlo, Boca se encontró con la ventaja. En una embestida, Ábila arrió a los defensores millonarios y fusiló a Franco Armani, quien en su primera intervención en el partido se redujo el rebote dio dio, ese goleador boquense no desaprovechó.



A la boca de la sonrisa le duró apenas un minuto. Río movió del centro y en la jugada siguiente empató el partido. Lucas Pratto, con pasado boquense, recibió un pase cruzado de Martínez; Le ganó en velocidad a Lisandro Magallán y definió cruzado de derecha.



No hay una bola, sino una piscina de agua que se derramó sobre los fanáticos de los boquenses. Pero antes del descanso, la villa de Benedetto mandó a la red de cabeza, anticipándose al colombiano Borré.



El equipo de Gallardo respondió con la misma receta para poner el 2-2. Lástima que Martínez lanzó un tiro libre muy similar al colombiano de Boca, al corazón del área. En su segundo libro, el defensor Izquierdoz anticipó a Pratto pero metió el balón en contra de su propia valla.



En tiempo cumplido, Tevez --quien había ingresado por Villa en la segunda parte-- habilitado a Benedetto, que a punto de liquidar a su presa se topó con la figura del arquero Armani, otra vez salvador en una jugada que podría significar media copa de copa para el rio.



“Tuvimos el partido en nuestras manos pero lo dejamos escapar”, lamentó Barros Schelotto. "Más allá de no haber ganado en nuestra cancha, la calidad de los jugadores que tienen los dos equipos dejan el resultado abierto".



Con "euforia que al comienzo", la hinchada boca de Boca fue reconocida como "jugadores en la final y el lanzamiento".



"El que menos se equivoque a la larga va a terminar festejando", vaticinó el defensor millonario Jonatan Maidana. “La idea es hacerlo mejor en la revancha, metro intensidad de entrada. Haremos el esfuerzo para que la Copa quede en casa ”.



De persistir la igualdad en el marcador en la serie final, jugarán 30 minutos suplementarios y no habremos ganado el título con lanzamientos desde el tiro penal.