Diego Vazquez a Marathón: “Un disparate, ya ganaron dos puntos en la mesa, o sea que les gustó”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez fue claro y tajante en sus declaraciones sobre el hecho de que Marathón quiera pelear los puntos del miércoles pasado en la mesa, todo esto a raíz de la participación de Omar Elvir y Wilmer Crisanto en clásico de las m, y aduciendo que estas dos piezas no podían jugar pues ya habían tenido participación en el mismo duelo, pero en reserva.



El DT azul no se anduvo por las ramas y puso un ejemplo de cuando él participó en el fútbol de Argentina, de igual manera dejó en claro que eso es una limitante para cualquier equipo.



“Eso me causa risa, seamos serios. Cuando yo debuté en Primera en Argentina fui titular en reserva y jugué en primera, para eso tenemos la reserva; para que puedan jugar en Primera. Me parece un despropósito que siquiera lo digan, primero me parece ilógico porque fueron dos partidos en momentos diferentes. Si yo veo un chico que juega bien en reserva y lo quiero poner más tarde o al siguiente día en primera, entonces no puedo y ahí se quita el ánimo de tener la reserva”, comenzó diciendo.



Sin quitar el dedo del renglón, Vazquez mandó un mensaje a la directiva verde por querer hacer esto y dejó entrever que esta acción del club, ya es del gusto del seno verdolaga.



“Es un disparate y aparte no dice en ningún lado sobre eso, no es vinculante para nada y no tiene sentido. No me da pesar, me da risa y aparte ya ganaron dos puntos en la mesa, quieren ganar más o sea que les gusto”.



Sobre el clásico....

Diego Vazquez: “El fútbol ya nos debe dos clásicos”



El técnico de Motagua espera que ahora el fútbol los premie con el triunfo pues en dos clásicos anteriores ante Olimpia, fueron mejores, y no sacaron la victoria.



¿Cómo está el equipo de cara al clásico?

Ha sido muy corto por el partido entre semanas que tuvimos, con muy poco tiempo para preparar el partido, ya es tema recurrente de estar jugando partidos de esta índole entre semana y no es lo ideal, inclusive he hablado con mi hijo y la generación de ahora conoce pocos los clásicos y encima le vendemos a la gente un clásico con un solo día, igual vamos con el mejor ánimo para tratar de hacer un buen partido.



¿Motiva más por el hecho de poder quitarle el invicto al rival?

Es un clásico y la palabra te lo dice, si bien el último partido lo perdimos y no tenemos el mejor recuerdo, el resultado determina muchas cosas y no tenemos un recuerdo positivo del último clásico, lo demás no lo tenemos en cuenta y si lo tienen en cuenta no tiene importancia a la hora del partido, importa el carácter que podamos tener en la cancha.



¿Qué tanto le pueden pesar las bajas de Kevin y Mayorquín?

Sí, son importantes porque han venido jugando muchos partidos pero bueno, les viene bien para que aprovechen otros chicos y vamos a ver quiénes están mejor para suplirlos.



La verdad que no tenemos un plantel tan amplio y veremos a los que se adapten bien.



¿Cómo planteará al equipo?

Ya tenemos un tiempo largo con una idea bien definida, muchas veces sale y otras no. Esperemos que ese estilo de juego lo podamos hacer y hacer le eficacia de hacer los goles.



Saíd Martínez es el árbitro, ¿Qué piensa?



¿Y los líneas son conocidos? (risas), le mandamos un saludo a todos, esperemos que no sean protagonistas.



En partidos de vueltas regulares el Olimpia les gana, ustedes lo hacen en instancias finales...



Nosotros todos los partidos los queremos ganar, los dos equipos llegamos en las posiciones de arriba y define mucho en cuanto al ánimo para lo que se viene, son partidos que te pueden dejar con alguna duda y son importantes por ser el clásico nacional.



¿Se avizora un duelo muy cerrado?

Estos partidos tienen una intensidad diferente y se vive de esa manera, lo tenemos que enfrentar con intensidad y tratar de ganarlo.



Será que está la espina por haber dominado en el último clásico y que Olimpia en un balón parado les ganó. ¿Qué piensa?



Y también en el último clásico tuvimos muchas posición pero no llegamos con claridad como estamos acostumbrados, tuvimos la pelota pero sin profundidad, esperamos ahora tenerla y ser más profundos y con eficacia en las situaciones que nos quede.



Cuando el fútbol te quita algo, después te lo devuelve, si sos mezquino después el fútbol te castiga, el fútbol ya nos debe dos clásicos donde estuvimos ahí parejos y no lo ganamos pero igual tenemos que concretar.