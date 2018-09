Nahún Espinoza revive el segundo jugador histórico del Olimpia: Hendry Thomas

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- La historia los olvidó, Nahún Espinoza no. El técnico del Olimpia sorprendió este domingo al poner en el once titular al mediocampista hondureño Hendry Thomas en el partido contra Marathón.



Así lo anunció en el listado oficial y no mintió, El Doctor apareció en el cuadro que enfrenta al Monstruo Verde en el Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa, donde se disputa la décima segunda fecha de la Liga Nacional.



El 22 de abril de este año, Espinoza también depositó su confianza en el exjugador del Tottenham y el Wigan de la Premier League de Inglaterra, Wilson Palacios, dándole nueve minutos en el partido donde Los Leones avanzaron a semifinales del Torneo Clausura 2018 de la Liga Nacional ante Platense.

Hoy es el turno de Thomas, quien vuelve a un renovado Olimpia para él, equipo que lo volvió a traer al fútbol hondureño tras 9 años. El mediocampista dejó el equipo blanco en el 2009 para llegar a las filas del Wigan Athletic de la liga inglesa, donde estuvo en la temporada 2009-2010, 2010-2011 y 2011- 2012.

Luego fue contratado por el Colorado Rapids para la temporada 2012 a 2014, además pasó por las filas del FC Dallas (2014), el Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos y antes de regresar a Olimpia llegó al Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.



Al parecer Nahún Espinoza no quiere que los jugadores que le dieron la gloria en su momento, se retiren del fútbol sin tener una última oportunidad. Ayer fue Wilson Palacios, hoy es Hendry Thomas, mañana puede ser Maynor Figueroa y hasta Boniek García, con Nahún nunca se sabe.