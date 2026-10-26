Ya era hora de que los médicos suspendieran el paro ¡Qué bárbaros!

HORA. Todo listo en el hemiciclo para darle viento a las reformas penales, con o sin el visto bueno de la diosa Temis, por considerar que ha llegado la hora de tomar decisiones y agarrar al toro por los cuernos.

LADO. El Tommy ha dejado claro que el tiempo se acabó y que los niños huérfanos, las viudas y el pueblo en general, no pueden esperar más. “O estamos del lado de los buenos o estamos del lado de los malos”, dice.

ROMEO. Reaparece Romeo, visiblemente demacrado, denunciando que ha sido abandonado por la derecha y recuerda que hasta el mismo Chávez le advirtió en su momento que lo abandonarían a su suerte.

PODER. Los amigos de Romeo deploran que ya han pasado nueve meses de la salida de los refundidores y pareciera que siguen en el poder, no solo por el caso de RV, sino, porque no han tocado a ninguno ni con el pétalo de clavel.

ALERTA. El Redondo jura por Carlón que no hay tal alerta, ni orden de captura internacional en su contra, y que una publicación de Interpol que circula en redes es falsa de toda falsedad. Será.

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AMIGO. El Redondo habló ayer domingo en un canal y le echa el muerto de esa publicación a su amigo Jorge Cálix.

LOBOS. La bulla es que LR invocará su doble ciudadanía con España para escurrir el brazo de la justicia, para lo cual su jefe de Libre llamará a los allegados a Pedrito -con quien son lobos de la misma loma- para que le ayuden.

TRILLIZOS. Gran clavo el de una diputada liberal por FM, que integra la Comisión de la Familia del Congreso, por presuntamente tener de boyfriend a un hombre casado y que es acusado por su esposa de tener en el abandono a sus trillizos.

CUMPLIR. La diputada asegura que él es soltero, pero la mamá de los trillizos jura que siguen casados y lamenta que, pese a que la integrante de la Comisión de la Familia del Legislativo lo tiene trabajando, no quiere cumplir con la manutención de sus hijos.

HUELGA. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin suspendieron la huelga los médicos. El derecho a la protesta es legítimo y válido, pero, existen otras maneras de hacerlo y, no digamos, cuando de por medio está la salud y la vida de los pacientes.

REPLAY. La otra cosa es que se puede protestar un día, dos, tres, una semana, pero, mes y medio. Eso está para Replay, aunque usted, no lo crea.

TORTILLA. Los refundidores andaban brincando en una pata por Lula, que, al cierre, la votación le daba 51.78%.