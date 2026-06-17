¡Vaya hombre!, Papi por fin puso en su sitio a refundidores trasnochados

CHOLA. Adivinen qué alto funcionario refundidor -muy cercano a la Moncha- le compró la lujosa chola a un expresidente del Congreso en una zona exclusiva de la capital. Congratulations...

PILOTO. Ya vieron, un piloto catracho trasladó a la selección de Cabo Verde hasta el imperio, la misma que le empató a la favorita, España. Le dio la buena suerte.

CAMPAÑA. Marvin Ponce manda a decir que el cuento de la “privatización” de la ENEE es una “campaña bien montada por el crimen organizado que se dedica al hurto y robo de energía”. ¿Estáis oyendo...?

CUENTO. Otro destape de Leonel y los liquidadores, de Banadesa sacaron 38 millones con el cuento de los migrantes, y nadie sabe dónde puercas está el dinero. Estos no se llevaron el país porque no le pudieron poner rueditas.

MACHETE. Vaya, para que ya dejen de hablar papadas, que no dice nada, que le tiene miedo a Libre y que no sé qué, que aquí que allá, el “papi” por fin le desenfundó el machete a los refundidores y los puso en su sitio.

DESASTROSA. Por primera vez, el presidente de todos los hondureños, menos de Pilo, dijo que la administración anterior -la de Xiomara y Mel Zelaya- fue “desastrosa totalmente” y, no solo eso, sino que, dejaron mal parado el país internacionalmente y “eso no se hace, eso no es de buenos hondureños”.

CALLE. El exhombre de los burros y los jeans se refirió a la misa de Mel Zelaya y compañía, donde llamaron a marchas por las reformas a la ENE, y advirtió que, si quieren ir a las calles, “nosotros también tenemos fuerza y partido para ir a la calle”.

SILENCIO. “O respetan a Honduras o la respetan”, le advirtió el “papi” a los descerebrados de Libre, sobre todo a sus líderes, y mandó a decir que no confundan su silencio con otra cosa. ¡Vaya, jodido!

CARTEL. La bulla es que esa telenovela de la “privatización” de la ENEE por parte de Libre es puro chantaje, al estilo de las pandillas, para que no los dejen hule con los entes electorales. “O nos vuelven a meter al CNE y al TJE o seguimos jorobando”. Hasta el Cartel del Diablo se queda chiquito con estos clientes.

PAPOS. Ya ayer salieron los primeros papos a protestar -los colectivos de la ENEE- por la dichosa “privatización”. Cuatro pelones se tomaron el bulevar Suyapa.

CARA. Juan Diego estuvo en el Foro Libertad y Desafíos Democráticos, en Madrid, auspiciado por la Fundación Internacional para la Liberal, la otra cara del siniestro y nefasto Foro de Sao Paulo.