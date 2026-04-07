Solo al Marlon beneficia esa división liberal por el juicio político

NEGRO. “Lunes negro” para la Iroshka como consecuencia de su “sesuda” propuesta de eliminar los impuestos a los combustibles. Que cuántas neuronas quemó, para semejante “análisis”, le preguntan.

CLOSED. “Niña caprichosa”, que mejor se dedique al modelaje, que dónde puercas está su “coherencia” si ha andado por todos los partidos, le dijo Elfren Matute, luego que trató de “cachureco de closed” a JLM por criticar su “sesudo” análisis.

BAILAR. Otros le sacaron a bailar a la ex “miss Honduras” que ni siquiera sus aliados refundidores -demagogos por excelencia”- han salido con semejante burrada.

CREE. Otro, Juan Zepeda, le preguntó a la esposa de Salvita, que de dónde puercas cree que le pagan su salario en el Congreso, si no es de los impuestos que cobra un gobierno, y lo mismo le sacaron a bailar otros a su esposo por la marmaja que recibía en sus tiempos de “resignado”.

BAJEZA. Entre tanto, la Talbott saltó a la cancha en defensa de JLM, a quien califica como un “reconocido economista”, y dijo que Iroshka, cada vez que alguien la encara con altura, “recurre a la bajeza”.

UPL. Aja y, temprano, la Alvarenga dijo que los esposos Nasralla-Elvir se quedaron con el pisto de la campaña que aportaron varios empresarios, que se lo embolsaron, y le pidió a la UPL que deje de ser un elefante blanco y los denuncie. Será.

JUICIO. Por cierto, en el hemiciclo no han podido aplicarle el juicio político al tal Marlon Ochoa, porque cinco diputados liberales nasrallistas, incluida Iroshka, se oponen y, sin esos cinco, no se alcanza el número mágico de los 86 votos.

CONGRESO. En el Congreso continúan las reuniones con los distintos sectores productivos, para ver cómo puercas les lanzan un salvavidas, luego que los refundidores dejaron por los suelos la producción nacional.

FINCAS. El Tommy ha tenido misas con todos, incluidos los pobres camaroneros, que están en quiebra desde que Xiomara rompió con Taiwán. Hay más de 200 fincas cerradas.

PARACAS. Juan Diego madrugó a supervisar, en carne y hueso, el bacheo de la séptima avenida, en Comayagüela. Allí anda el edil viendo de dónde puercas saca pisto para terminar todas las obras que estaban paralizadas, incluida la represa, porque casi todo el presupuesto se iba en paracas.

CIANURO. Avisa Luis Suazo, vice de Copeco, que todos los protocolos de seguridad están activados para no permitir ninguna contaminación por cianuro en Santa Bárbara.