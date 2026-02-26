Repartido el pastel, los que quedaron hule que esperen el segundo tiempo

DABA. Ya vieron todo lo que Xiomara les daba a los médicos cubanos, mientras más de 12 mil galenos catrachos, cuyos padres se mataron trabajando para ponerlos a estudiar, no tienen chamba.

1,600. Aparte de los 1,600 dólares mensuales, el vice de la Sesal ha confirmado que les daba casa, alimentación, transporte, pasajes aéreos para visitar la isla con costo adicional para equipaje extra, pago de servicios públicos, en fin.

CHICLES. Pero, lo más condenable y repudiable es que, como lo ha denunciado tantas veces María Elvira Salazar, el pisto no se lo pagaban a los pobres médicos cubanos, sino, a la dictadura cubana. A los galenos solo les daban un estipendio para los chicles.

CNBS. Qué habrá pasado con VM en la CNBS. Al final pusieron de presidente a un hijo del exmagistrado Nicolás García Sorto, exdefensor de RLC. También se metió Gustavo Solórzano.

PASTEL. Hoy sí parece que ya repartieron todo el pastel, así es que, el que quedó hule, quedó hule. No queda de otra que esperar que a mitad del partido le saquen la tarjeta roja a más de alguno y los llamen a filas.

KINDER. Que levante la mano el iluso que crea que Johel Zelaya mandará los presuntos audios de Cossette a peritar al FBI y a la DEA. Hasta un niño de kínder sabe que son más falsos que un billete de a 15 pesitos.

JUICIO. El que no la debe, no la teme y, si el presunto fiscal general se niega a enviar esos audios a un peritaje de verdad, qué más estará esperando el Congreso para meterle juicio político.

TEMIS. Bueno, si en el hemiciclo continúan con la maratón de mociones y nada de juicio político, la esperanza volverá a ser Cossette gracias a la querella que le acaba de admitir la diosa Temis en contra del mentado Johel.

PADRINO. Ajá, y de remate, Johel Zelaya no quiere que su padrino Carlón y su amigo, el pingüino del Redondo, testifiquen en el caso Chequesol. De rodillas pide juicio político, pero parece que en el Congreso no se oye, padre...

SIGUEN. Avisa Juan Diego que la Funeraria del Pueblo y la Veterinaria Municipal no solo seguirán en sus cuatro años, sino, que mejorarán sus servicios a la “people”.

DAÑO. Más de 600 empleados solo en Canal Ocho, más de mil millones en presupuesto de la presunta secretaría de “planificación y estrategia”, 1,100 millones en el “tren interoceánico” y no hicieron ni la maqueta. Y esto solo es la puntita del iceberg. Estos causaron más daño que la pandemia del covid y el Mitch juntos.